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Воєнний фокус

"Вгадайте, що зробимо з F-16": гендиректор Baykar натякнув США про розробку винищувача

безпілотники Туреччини
Безпілотний винищувач Kizilelma

Халук Байрактар зазначив, що після того, як Штати не дали БПЛА Predator, вони створили національний безпілотник, тепер те саме може статися і з винищувачами, які США не продають Анкарі.

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Генеральний директор Baykar Халук Байрактар дорікнув США заборонити передачу винищувачів F-16 Туреччині, натякнувши на розробку свого аналога. Про це він повідомив у Твіттері.

Байрактар опублікував фотографію з новітньою розробкою компанії Baykar — безпілотного винищувача Kizilelma.

"Не давши нам БПЛА Predator, ви вимостили дорогу для нашого національного ударного БПЛА. Тепер, як ви думаєте, до чого приведе відмова у передачі винищувачів F-16?", — підписав фотографію Халук Байрактар.

Конфлікт між США та Туреччиною виник через рішення Анкари купити спочатку один, а потім і другий дивізіон російського ППО С-400. Спершу Сполучені Штати виключили турків із програми розробки винищувача F-35. Замість витрачених коштів Туреччина просила США 40 винищувачів F-16. Однак у липні Конгрес США заборонив передачу літаків до Туреччини.

Тепер єдиним варіантом передачі винищувачів до Туреччини є підтвердження адміністрації Байдена про те, що передача літаків потрібна для нацбезпеки США.

Також у Туреччині повним ходом йде будівництво винищувача 5 покоління TF-X. Він має надійти на озброєння до 2028 року. Першу деталь заклали у листопаді 2021 року. Однак його розробкою займається Turkish Aerospace Industry, а не Baykar.

Нагадаємо, 16 серпня Туреччина підписала контракт із РФ щодо закупівлі другого дивізіону С-400 незважаючи на "політичну обстановку".