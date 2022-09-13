"Вгадайте, що зробимо з F-16": гендиректор Baykar натякнув США про розробку винищувача

Халук Байрактар зазначив, що після того, як Штати не дали БПЛА Predator, вони створили національний безпілотник, тепер те саме може статися і з винищувачами, які США не продають Анкарі.

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Генеральний директор Baykar Халук Байрактар дорікнув США заборонити передачу винищувачів F-16 Туреччині, натякнувши на розробку свого аналога. Про це він повідомив у Твіттері.

Байрактар опублікував фотографію з новітньою розробкою компанії Baykar — безпілотного винищувача Kizilelma.

"Не давши нам БПЛА Predator, ви вимостили дорогу для нашого національного ударного БПЛА. Тепер, як ви думаєте, до чого приведе відмова у передачі винищувачів F-16?", — підписав фотографію Халук Байрактар.

Конфлікт між США та Туреччиною виник через рішення Анкари купити спочатку один, а потім і другий дивізіон російського ППО С-400. Спершу Сполучені Штати виключили турків із програми розробки винищувача F-35. Замість витрачених коштів Туреччина просила США 40 винищувачів F-16. Однак у липні Конгрес США заборонив передачу літаків до Туреччини.

Тепер єдиним варіантом передачі винищувачів до Туреччини є підтвердження адміністрації Байдена про те, що передача літаків потрібна для нацбезпеки США.

Також у Туреччині повним ходом йде будівництво винищувача 5 покоління TF-X. Він має надійти на озброєння до 2028 року. Першу деталь заклали у листопаді 2021 року. Однак його розробкою займається Turkish Aerospace Industry, а не Baykar.

Нагадаємо, 16 серпня Туреччина підписала контракт із РФ щодо закупівлі другого дивізіону С-400 незважаючи на "політичну обстановку".