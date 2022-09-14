"Доказали полезность": США скоро объявят об еще одном пакете военной помощи Украине, — CNN

Американские СМИ сообщили, что в скором времени в Штатах пройдут секретные брифинги комитетов Палаты представителей, посвященные Украине.

Related video

В Белом доме заявили, что в скором времени США объявят о новом пакете военной помощи Украине. Об этом пишет CNN со ссылкой на слова координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джолна Кирби.

По словам американского чиновника, он не хочет "опередить" будущие пакеты систем безопасности. Однако заявил, что США иду нога в ногу с украинцами, а разговоры о вооружениях ведутся каждый день.

Кроме того, Кирби заявил, что многие из тех систем, которые уже были поставлены американцами, показали свою эффективность как при обороне, так и в наступлении.

Также ранее CNN также сообщил, что комитеты Палаты представителей США проведут секретные брифинги по Украине в течение следующих двух недель. Так, первый брифинг, который проведет комитет по иностранным делам состоится уже в четверг. Предполагается, что брифинги могут быть связаны с успехом ВСУ в Харьковской области.

Ранее Фокус писал, что Госдеп США заявил, что Кремль может использовать Азербайджан и Армению, чтобы отвлечь внимание от Украины. Россия способна "подлить масло в огонь" в конфликте между Баку и Ереваном, хотя успокоить ситуацию тоже в ее силах, отметил Госсекретарь США Блинкен.

Еще напомним, что в Грузии могут провести референдум о "втором фронте" против России. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе говорит, что правительство против ввязывания в войну в Украине, однако украинский политикум не скрывает, что этот вариант желателен.

Также сообщалось, что в Минобороны назвали причины успеха контрнаступления ВСУ. Украинское наступление удалось несмотря на превосходящие силы российской армии по технике и личному составу.