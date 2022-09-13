Интеллект и мотивация: в Минобороны назвали причины успеха контрнаступления ВСУ

Украинское наступление удалось несмотря на превосходящие силы российской армии по технике и личному составу.

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала причины, благодаря которым ВСУ смогли совершать контрнаступательные действия в Харьковской области. Об этом сообщает АрміяInform.

В ходе наступательных действий на Харьковщине бойцы ВСУ освободили от захватчиков 3800 квадратных километров и более 300 населенных пунктов. Под оккупацией российских войск находилось почти 150 тысяч украинских граждан. С 6 сентября по сегодняшний день (13 сентября) освобождено 388 населенных пунктов.

Освободить захваченные населенные пункты Украине удалось благодаря двум вещам — высокой мотивации украинских военных и качественному планированию наступательной операции.

"Причины успеха украинской армии состоят в двух вещах: в мотивации – мы ведем справедливую войну и защищаем свою землю. А также в интеллектуальном планировании – любую военную операцию очень важно правильно спланировать", — заявила Анна Маляр.

Она также добавила, что контрнаступление уникально еще и тем, что российская армия преобладает как в вооружении, так и в личном составе.

Напомним, Фокус разбирался, что нужно знать о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области и на Херсонщине.

В СМИ писали, стратегию контрнаступления ВСУ разрабатывали несколько месяцев. Военное руководство корректировало планы с США.