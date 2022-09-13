Інтелект і мотивація: у Міноборони назвали причини успіху контрнаступу ЗСУ

Український наступ вдався незважаючи на переважання сил російської армії з техніки й особового складу.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала причини, завдяки яким ЗСУ змогли вчиняти контрнаступальні дії в Харківській області. Про це повідомляє "АрміяInform".

У ході наступальних дій на Харківщині бійці ЗСУ звільнили від загарбників 3800 квадратних кілометрів та понад 300 населених пунктів. Під окупацією російських військ було майже 150 тисяч українських громадян. Із 6 вересня до сьогодні (13 вересня) звільнено 388 населених пунктів.

Звільнити захоплені населені пункти Україні вдалося завдяки двом речам — високій мотивації українських військових і якісному плануванню наступальної операції.

"Причини успіху української армії полягають у двох речах: у мотивації — ми ведемо справедливу війну та захищаємо свою землю. А також в інтелектуальному плануванні — будь-яку військову операцію дуже важливо правильно спланувати", — заявила Ганна Маляр.

Вона також додала, що контрнаступ унікальний ще й тим, що російська армія переважає як в озброєнні, так і в особовому складі.

Нагадаємо, Фокус розбирався, що потрібно знати про контрнаступ ЗСУ в Харківській області й на Херсонщині.

У ЗМІ писали, що стратегію контрнаступу ЗСУ розробляли кілька місяців. Військове керівництво коригувало плани зі США.