"Довели корисність": США скоро оголосять про ще один пакет військової допомоги Україні, — CNN

Американські ЗМІ повідомили, що незабаром у Штатах відбудуться секретні брифінги комітетів Палати представників, присвячені Україні.

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У Білому домі заявили, що незабаром США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Про це пише CNN з посиланням на слова координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джолна Кірбі.

За словами американського чиновника, він не хоче "випередити" майбутні пакети систем безпеки. Однак заявив, що США йду нога в ногу з українцями, а розмови про озброєння ведуться щодня.

Крім того, Кірбі заявив, що багато тих систем, які вже були поставлені американцями, показали свою ефективність як при обороні, так і в наступі.

Також раніше CNN також повідомив, що комітети Палати представників США проведуть секретні брифінги щодо України протягом наступних двох тижнів. Так, перший брифінг, який проведе комітет із закордонних справ, відбудеться вже у четвер. Передбачається, що брифінги можуть бути пов'язані з успіхом ЗСУ у Харківській області.

Раніше Фокус писав, що Держдеп США заявив, що Кремль може використати Азербайджан та Вірменію, щоб відвернути увагу від України. Росія здатна "підлити олію у вогонь" у конфлікті між Баку та Єреваном, хоча заспокоїти ситуацію теж у її силах, зазначив Держсекретар США Блінкен.

Ще нагадаємо, що в Грузії можуть провести референдум про "другий фронт" проти Росії. Голова правлячої партії Іраклій Кобахідзе каже, що уряд проти ув'язнення у війну в Україні, проте український політикум не приховує, що цей варіант є бажаним.

Також повідомлялося, що у Міноборони назвали причини успіху контрнаступу ЗСУ. Український наступ вдалося попри переважаючі сили російської армії з техніки та особового складу.