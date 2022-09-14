"Будет только хуже": журналисты назвали варианты действий Путина после поражения РФ в Украине

Журналисты сообщили, что Путин сейчас находится под давлением. У него есть несколько вариантов действий, включая применение ядерного оружия или объявление мобилизации в РФ.

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На президента РФ Владимира Путина оказывают давление российские "националисты", которые требуют от него перехватить инициативу в войне против Украины. Однако он лично еще никак не прокомментировал поражение российских войск в Харьковской области, о чем пишет Reuters.

В материале сказано, что у главы Кремля есть несколько вариантов быстрого решения, однако все они сопряжены с внутренними и геополитическими рисками.

Стабилизация, перегруппировка и атака

Журналисты пишут, что российские и западные военные аналитики сходятся во мнении, что, с точки зрения Москвы, российским силам необходимо срочно стабилизировать линию фронта, остановить продвижение Украины, перегруппироваться и, если они смогут, начать собственное контрнаступление. Однако аналитики не уверены, что армия РФ сейчас обладает достаточными ресурсами для этого.

Директор польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка, у РФ нет "рабочей силы".

"И я думаю, что будет только хуже, так как меньше мужчин теперь захочет присоединиться. Если Москва хочет добавить людей, ей нужно провести мобилизацию", — сказал он.

Мобилизация

По словам журналистов, мобилизационный резерв РФ насчитывает около 2 миллионов человек. Однако в Кремле заявили, что сейчас общенациональная мобилизация не обсуждается.

В материале сказано, что такой шаг Путина был бы популярен среди националистов, но в меньшей степени среди русских мужчин в городских центрах, которые, по неофициальным данным, менее заинтересованы в присоединении к борьбе.

Журналисты пишут, что мобилизация в РФ связана с политическими рисками для Путина. Как минимум по той причине, что Москве тогда придется признать, что война с Украиной идет плохо.

По словам Андрея Картунова, главы аналитического центра, близкого к российскому МИД, в больших городах многие люди не хотят идти воевать, а мобилизация не будет популярной.

Ставка на зиму

Журналисты сообщают, что Путин надеется, что стремительный рост цен на энергоносители и возможный дефицит этой зимой убедит Европу заключить перемирие на условиях России. Некоторые европейские дипломаты считают, что недавний успех Украины на поле боя подорвал стремление некоторых европейцев подтолкнуть Киев к уступкам.

Атаки по критической инфраструктуре ракетами

Издание пишет, что атака РФ на ТЭЦ-5, которая оставила многих украинцев без электроэнергии на несколько часов, вызвала восхищение среди российских националистов. Они начали требовать, чтобы Москва использовала крылатые ракеты для вывода из строя всей украинской инфраструктуры, но это вызовет непредсказуемую реакцию в международном сообществе.

Завершение зерновой сделки

Журналисты напомнили, что Путин не так давно пожаловался, что заключенная при посредничестве ООН и Турции сделка, позволяющая Украине экспортировать зерно и другие продукты питания через Черное море, несправедлива по отношению к более бедным странам и России.

На этой неделе Путин должен провести переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить пересмотр соглашения, которое обеспечивает Украине столь необходимые доходы бюджета.

Мирное соглашение с Украиной

Журналисты пишут, что российская пропаганда сможет "продать" населению РФ захват части Запорожской и Херсонской области как победу, поскольку это открыло для Москвы сухопутный коридор в захваченный еще в 2014 году Крым.

Однако сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский ВСУ будут освобождать всю территорию страны до границ 1991 года.

Применение ядерного оружия

Сообщается также, что помимо массовых жертв, такой шаг может запустить опасную "спираль эскалации" и формально втянуть страны Запада в прямую войну с Россией. Ядерная доктрина России допускает применение ядерного оружия, если оно — или другие виды оружия массового уничтожения — применяется против нее или, если российское государство сталкивается с реальной угрозой со стороны обычных вооружений.

Бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон заявил, что не исключает применение Путиным ядерного оружия, если дела на войне пойдут совсем плохо.

Ранее Фокус писал, что Госдеп США заявил, что Кремль может использовать Азербайджан и Армению, чтобы отвлечь внимание от Украины. Россия способна "подлить масло в огонь" в конфликте между Баку и Ереваном, хотя успокоить ситуацию тоже в ее силах, отметил Госсекретарь США Блинкен.

Еще напомним, что в Грузии могут провести референдум о "втором фронте" против России. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе говорит, что правительство против ввязывания в войну в Украине, однако украинский политикум не скрывает, что этот вариант желателен.