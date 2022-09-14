"Буде тільки гірше": журналісти назвали варіанти дій Путіна після поразки РФ в Україні

Журналісти повідомили, що Путін зараз перебуває під тиском. У нього є кілька варіантів дій, включаючи застосування ядерної зброї чи оголошення мобілізації у РФ.

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На президента РФ Володимира Путіна чинять тиск російські "націоналісти", які вимагають від нього перехопити ініціативу у війні проти України. Однак він особисто ще ніяк не прокоментував поразки російських військ у Харківській області, про що пише Reuters.

У матеріалі сказано, що глава Кремля має кілька варіантів швидкого вирішення, проте всі вони пов'язані з внутрішніми та геополітичними ризиками.

Стабілізація, перегрупування та атака

Журналісти пишуть, що російські та західні військові аналітики сходяться на думці, що з точки зору Москви російським силам необхідно терміново стабілізувати лінію фронту, зупинити просування України, перегрупуватися і, якщо вони зможуть, розпочати власний контрнаступ. Однак аналітики не впевнені, що армія РФ зараз має достатні ресурси для цього.

Директор польської компанії Rochan Consulting Конрад Музика, РФ не має "робочої сили".

"І я думаю, що буде лише гірше, тому що менше чоловіків тепер захоче приєднатися. Якщо Москва хоче додати людей, їй потрібно провести мобілізацію", — сказав він.

Мобілізація

За словами журналістів, мобілізаційний резерв РФ налічує близько 2 мільйонів людей. Однак у Кремлі заявили, що зараз загальнонаціональна мобілізація не обговорюється.

У матеріалі сказано, що такий крок Путіна був би популярним серед націоналістів, але меншою мірою серед російських чоловіків у міських центрах, які, за неофіційними даними, менш зацікавлені у приєднанні до боротьби.

Журналісти пишуть, що мобілізація до Росії пов'язана з політичними ризиками для Путіна. Щонайменше з тієї причини, що Москві тоді доведеться визнати, що війна з Україною йде погано.

За словами Андрія Картунова, голови аналітичного центру, близького до російського МЗС, у великих містах багато людей не хочуть йти воювати, а мобілізація не буде популярною.

Ставка на зиму

Журналісти повідомляють, що Путін сподівається, що стрімке зростання цін на енергоносії та можливий дефіцит цієї зими переконає Європу укласти перемир'я на умовах Росії. Деякі європейські дипломати вважають, що нещодавній успіх України на полі бою підірвав прагнення деяких європейців підштовхнути Київ до поступок.

Атаки з критичної інфраструктури ракетами

Видання пише, що атака РФ на ТЕЦ-5, яка залишила багатьох українців без електроенергії на кілька годин, викликала захоплення серед російських націоналістів. Вони почали вимагати, щоб Москва використала крилаті ракети для виведення з ладу всієї української інфраструктури, але це спричинить непередбачувану реакцію у міжнародному співтоваристві.

Завершення зернової угоди

Журналісти нагадали, що Путін нещодавно поскаржився, що укладена за посередництвом ООН та Туреччини угода, що дозволяє Україні експортувати зерно та інші харчові продукти через Чорне море, несправедлива стосовно бідніших країн та Росії.

Цього тижня Путін має провести переговори з турецьким президентом Тайіпом Ердоганом, щоб обговорити перегляд угоди, яка забезпечує Україні такі необхідні доходи бюджету.

Мирна угода з Україною

Журналісти пишуть, що російська пропаганда зможе "продати" населенню РФ захоплення частини Запорізької та Херсонської області як перемогу, оскільки це відкрило для Москви сухопутний коридор у захоплений ще 2014 року Крим.

Однак повідомляється, що президент України Володимир Зеленський ЗСУ звільнятиме всю територію країни до кордонів 1991 року.

Застосування ядерної зброї

Повідомляється також, що окрім масових жертв такий крок може запустити небезпечну "спіраль ескалації" і формально втягнути країни Заходу в пряму війну з Росією. Ядерна доктрина Росії допускає застосування ядерної зброї, якщо вона або інші види зброї масового знищення застосовується проти неї або, якщо російська держава стикається з реальною загрозою з боку звичайних озброєнь.

Колишній посол Великобританії в Росії Ентоні Брентон заявив, що не відкидає застосування Путіним ядерної зброї, якщо справи на війні підуть зовсім погано.

Раніше Фокус писав, що Держдеп США заявив, що Кремль може використати Азербайджан та Вірменію, щоб відвернути увагу від України. Росія здатна "підлити олію у вогонь" у конфлікті між Баку та Єреваном, хоча заспокоїти ситуацію теж у її силах, зазначив Держсекретар США Блінкен.

Ще нагадаємо, що в Грузії можуть провести референдум про "другий фронт" проти Росії. Голова правлячої партії Іраклій Кобахідзе каже, що уряд проти ув'язнення у війну в Україні, проте український політикум не приховує, що цей варіант є бажаним.