ВС РФ выводят корабли в Черное море, на их борту почти 40 ракет "Калибр", – командование "Юг"

В боевом дежурстве участвуют четыре надводных и один подводный носитель крылатых ракет. Украинские военные полагают, что россияне вывели корабли из-за опасности "курения в неположенном месте и хлопка".

Related video

Российские военные увеличили количество кораблей в Черном море до 16, на борту которых находится почти 40 ракет "Калибр". Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров при докладе оперативной обстановки в регионе.

Четыре надводных и один подводный носитель ракет типа "Калибр" участвуют в боевом дежурстве, еще три больших десантных корабля маневрируют в группировке.

"Общее снаряжение вражеской корабельной группировки — 36 ракет", – заметил военный.

Глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк 12 сентября назвала причины, по которым армия России выводит корабли в Черное море.

[ + – ] Российские моряки прячутся за мысом Тарханкут

"Это скорее психологическое давление и попытка как-то поддержать моральный дух. Есть опасения того, что если долго стоять у причала — возможно несоблюдение мер безопасности, опасное курение, которое может вызвать определенную детонацию. Скорее всего, враг вывел корабли в Черное море море, чтобы не достал хлопок", — подчеркнула Гуменюк.

Российские моряки прячутся за мысом Тарханкут, поскольку отсутствие крейсера "Москва" и системы ПВО, которую они хотели обустроить на острове Змеиный, делает их уязвимыми перед ударами украинской армии.

Текущая оперативная обстановка на юге Украины:

Обстановка на юге напряженная и динамичная в развитии, ее контролируют силы обороны. ВС РФ продолжают ракетно-артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и близлежащих населенных пунктов, в которых живут гражданские.

Вражеская авиация нанесла 18 авиационных ударов по позициям украинских военных. Авиация ВСУ ответила 9 ударами, а силы зенитных ракетных подразделений в районе Давыдова Брода уничтожили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 ВС РФ.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в течение боевого дня выполнено более 430 огневых задач. Поражены три района сосредоточения вражеских сил и средств в Милово и Дудчанах, три пункта управления в Урожайном и Херсоне", – заявило командование.

Попытки ремонтных работ на Каховском мосту украинские военные откорректировали огнем, он непроездной. Понтонную переправу в Дарьевке тоже нельзя использовать.

Отметим, что по оценкам западных военных экспертов ВСУ смогли подорвать силы Черноморского флота РФ постоянными ударами ракет и беспилотников. Корабли флота вынужденно заняли оборону в портах или далеко от берега.

Британская газета The Times ранее описывала точность ракет морского базирования "Калибр". Устаревшие снаряды могут поразить цель с вероятностью максимум 33%.