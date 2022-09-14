ЗС РФ виводять кораблі в Чорне море, на їхньому борту майже 40 ракет "Калібр", — командування "Південь"

У бойовому чергуванні беруть участь чотири надводні й один підводний носій крилатих ракет. Українські військові вважають, що росіяни вивели кораблі через небезпеку "куріння в недозволеному місці та бавовну".

Related video

Російські військові збільшили кількість кораблів у Чорному морі до 16, на борту яких перебуває майже 40 ракет "Калібр". Про це повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров під час доповіді оперативної обстановки в регіоні.

Чотири надводні й один підводний носій ракет типу "Калібр" беруть участь у бойовому чергуванні, ще три великі десантні кораблі маневрують в угрупованні.

"Загальне спорядження ворожого корабельного угруповання — 36 ракет", — зауважив військовий.

Глава Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк 12 вересня назвала причини, з яких армія Росії виводить кораблі в Чорне море.

[ + – ] Російські моряки ховаються за мисом Тарханкут

"Це, швидше, психологічний тиск і спроба якось підтримати моральний дух. Є побоювання того, що якщо довго стояти біля причалу, — можливе недотримання заходів безпеки, небезпечне куріння, яке може викликати певну детонацію. Швидше за все, ворог вивів кораблі в Чорне море море, щоб не дістала бавовна", — наголосила Гуменюк.

Російські моряки ховаються за мисом Тарханкут, оскільки відсутність крейсера "Москва" та системи ППО, яку вони хотіли облаштувати на острові Зміїний, робить їх уразливими перед ударами української армії.

Поточна оперативна ситуація на півдні України:

Обстановка на Півдні напружена й динамічна в розвитку, її контролюють сили оборони. ЗС РФ продовжують ракетно-артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та прилеглих населених пунктів, де мешкають цивільні.

Ворожа авіація завдала 18 авіаційних ударів по позиціях українських військових. Авіація ЗСУ відповіла 9 ударами, а сили зенітних ракетних підрозділів у районі Давидового Броду знищили бомбардувальник Су-24М і вертоліт Мі-8 ЗС РФ.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами протягом бойового дня виконано понад 430 вогневих завдань. Уражено три райони зосередження ворожих сил і засобів у Миловому та Дудчанах, три пункти управління в Урожайному та Херсоні", — заявило командування.

Спроби ремонтних робіт на Каховському мосту українські військові відкоригували вогнем, він непроїзний. Понтонну переправу в Дар'ївці також не можна використовувати.

Зазначимо, що, за оцінками західних військових експертів, ЗСУ змогли підірвати сили Чорноморського флоту РФ постійними ударами ракет і безпілотників. Кораблі флоту вимушено зайняли оборону в портах чи далеко від берега.

Британська газета The Times раніше описувала точність ракет морського базування "Калібр". Застарілі снаряди можуть вразити ціль із імовірністю максимум 33%.