Слабость в обороне: ВС РФ вряд ли смогут остановить продвижение ВСУ через реку Оскол, — ISW

Военные аналитики полагают, что российские подразделения на этом участке остались без подкрепления, чем могут воспользоваться ВСУ чтобы продолжить контрнаступление.

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Специалисты американского аналитического центра Института по изучению войны (ISW) предполагают, что группировка российских войск, находящаяся на оборонительных позициях на левом берегу реки Оскол в Харьковской области вряд ли сможет помешать дальнейшему продвижению бойцов ВСУ. По мнению ISW, чтобы противостоять продвижению украинской армии россиянам необходимо подкрепление, которого скорее всего не будет.

Аналитики утверждают, что позиции ВС РФ у Оскола достаточно ослаблены, чем смогут воспользоваться украинские войска, если военное командование примет такое решение.

"Российские войска вряд ли будут достаточно сильны, чтобы помешать дальнейшему продвижению украинских войск вдоль всей реки Оскол, потому что они, судя по всему, не получают подкрепления, и украинские войска, вероятно, смогут воспользоваться этой слабостью, чтобы возобновить контрнаступление", — считают в ISW.

Аналитики пишут, что в течение минувших суток украинские силы продолжали укреплять свои позиции на Харьковском направлении и, вероятно, проводят локальные атаки наземные атаки на севере Донецкой области в районе Славянска. Таким образом, воспользовавшись успехом в Святогорске, украинские вооруженные силы создают давление на позиции россиян в Лимане.

Также сообщается, что украинская армия продолжает атаковать северо-восточней Изюма в районе населенного пункта Боровой, создавая угрозу российским позициям за рекой Оскол. Об этом пишут сами российские блогеры, указывая на то, что в 30 км от Изюма части ВСУ перешли вброд реку Оскол и проводят локальные атаки.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления освободили 8 тысяч кв. километров оккупированной территории. А стабилизационные мероприятия проведены примерно на территории в 4 тыс. кв. километров.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что подразделения ВС РФ пытаются наступать только на одном участке фронта длиной в 20 км. По его словам, это район Бахмута Донецкой области, где сосредоточены большие ресурсы противника.