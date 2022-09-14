Слабкість в обороні: ЗС РФ навряд чи зможуть зупинити просування ЗСУ через річку Оскіл, — ISW

Військові аналітики вважають, що російські підрозділи на цій ділянці залишилися без підкріплення, чим можуть скористатися ЗСУ, щоб продовжити контрнаступ.

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Фахівці американського аналітичного центру Інституту з вивчення війни (ISW) припускають, що угруповання російських військ, яке перебуває на оборонних позиціях на лівому березі річки Оскіл у Харківській області, навряд чи зможе перешкодити подальшому просуванню бійців ЗСУ. На думку ISW, щоб протистояти просуванню української армії росіянам необхідне підкріплення, якого, швидше за все, не буде.

Аналітики стверджують, що позиції ЗС РФ біля Осколу досить ослаблені, чим зможуть скористатися українські війська, якщо військове командування ухвалить таке рішення.

"Російські війська навряд чи будуть достатньо сильними, щоб перешкодити подальшому просуванню українських військ уздовж усієї річки Оскіл, тому що вони, судячи з усього, не отримують підкріплення, і українські війська, ймовірно, зможуть скористатися цією слабкістю, щоб відновити контрнаступ", — вважають в ISW.

Аналітики пишуть, що протягом минулої доби українські сили продовжували зміцнювати свої позиції на Харківському напрямку та, ймовірно, проводять локальні атаки наземні атаки на півночі Донецької області в районі Слов'янська. Отже, скориставшись успіхом у Святогірську, українські збройні сили чинять тиск на позиції росіян у Лимані.

Також повідомляється, що українська армія продовжує атакувати північно-східний Ізюм у районі населеного пункту Борової, створюючи загрозу російським позиціям за річкою Оскіл. Про це пишуть самі російські блогери, вказуючи на те, що за 30 км від Ізюма частини ЗСУ перейшли вбрід річку Оскіл і проводять локальні атаки.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ з початку контрнаступу звільнили 8 тисяч кв. кілометрів окупованої території. А стабілізаційні заходи провели приблизно на території 4 тис. кв. кілометрів.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що підрозділи ЗС РФ намагаються наступати лише на одній ділянці фронту завдовжки 20 км. За його словами, це район Бахмута Донецької області, де зосереджено великі ресурси противника.