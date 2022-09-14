"Угроза для нашей страны": у Путина не согласны с проектом о гарантиях безопасноти Украине

В Кремле считают, что Россия подвергается опасности из-за того, что Украина не отказалась от намерений вступить в НАТО.

Related video

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал проект документа о гарантиях безопасности для Украины от других мировых государств. Он заявил, что это несет угрозу безопасности для России, передает российское издание "РИА Новости".

В Кремле считают, что Россия подвергается опасности из-за того, что Украина не отказалась от намерений вступить в НАТО. Кроме того, спикер Путина заявил, что это еще больше подтверждает необходимость вторжения на территорию нашей страны.

"Никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО, то есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны, и остается, даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции", — сказал он.

Проект гарантий безопасности для Украины: что известно

Документ был представлен главой Офиса президента Андреем Ермаком 13 сентября. Он предусматривает обязательства союзников Украины в поддержке украинской армии, создание совместного договора о стратегическом партнерстве, предоставление гарантий невоенного характера и санкционного механизма, совместные учения под эгидой НАТО и ЕС. Кроме того, предлагает ввести превентивные меры военного характера для избежания новой агрессии.

Среди гарантов безопасности Украины будут США, Великобритания, Канада, Турция, Германия, Франция и другие.

По словам Ермака, их подпишут в ближайшее время в Киеве.

После этого экс-президент России Дмитрий Медведев снова начал угрожать Украине, США и другим странам началом Третьей мировой войной. Он также считает, что документ о гарантиях безопасности свидетельствует о начале "гибридной войны НАТО с Россией".