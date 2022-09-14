"Загроза для нашої країни": у Путіна не погоджуються з проєктом про гарантії безпеки Україні

У Кремлі вважають, що Росія наражається на небезпеку через те, що Україна не відмовилася від намірів вступити у НАТО.

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Прессекретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував проєкт документа щодо гарантій безпеки для України від інших світових держав. Він заявив, що це загрожує безпеці для Росії, передає російське видання "РИА Новости".

У Кремлі вважають, що Росія наражається на небезпеку через те, що Україна не відмовилася від намірів вступити у НАТО. Крім того, речник Путіна заявив, що це ще більше підтверджує необхідність вторгнення на територію нашої країни.

"Ніхто не приховує, що цей документ вони мають на увазі до вступу України у НАТО, тобто орієнтир на членство в НАТО залишається. Відповідно залишається головна загроза для нашої країни, і залишається, навіть набуває великої актуальності одна з причин, яка і зробила необхідність провести спеціальну військову операцію", — сказав він.

Проєкт гарантій безпеки для України: що відомо

Документ представив голова Офісу президента Андрій Єрмак 13 вересня. Він передбачає зобов'язання союзників України щодо підтримки української армії, створення спільного договору про стратегічне партнерство, надання гарантій невоєнного характеру та санкційного механізму, спільні навчання під егідою НАТО та ЄС. Крім того, пропонує запровадити превентивні заходи військового характеру для уникнення нової агресії.

Серед гарантів безпеки України будуть США, Великобританія, Канада, Туреччина, Німеччина, Франція та інші.

За словами Єрмака, їх підпишуть найближчим часом у Києві.

Після цього експрезидент Росії Дмитро Медведєв знову почав погрожувати Україні, США та іншим країнам початком Третьої світової війни. Він також вважає, що документ щодо гарантій безпеки свідчить про початок "гібридної війни НАТО з Росією".