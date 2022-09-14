MLRS, танки и беспилотники: у Зеленского назвали, что необходимо для быстрой победы над РФ

Для нанесения поражения РФ украинским войскам не хватает танков, систем ПРО и другой техники, заявили в Офисе президента

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Для того, чтобы Вооруженные силы Украины могли приблизить победу над российскими войсками в полномасштабной войне, армия должна получить дополнительные реактивные системы залпового огня, танки, системы противовоздушной обороны и другое вооружение. Об этом в среду, 14 сентября, в своем Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, для более быстрой победы Украины над РФ ВСУ должны получить следующее вооружение:

пусковые установки MLRS;

танки та бронетранспортеры;

системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО);

беспилотники.

Представитель Офиса президента также уточнил, для каких задач будет использоваться вышеперечисленное вооружение. Подоляк отметил, что MLRS необходимы для разрушения тыловой логистики противника, танки и БТР — для освобождения временно оккупированной территории, системы ППО и ПРО — для защиты объектов критической инфраструктуры, а беспилотники — для наведения и точечного поражения объектов войск агрессора.

"Пора нанести финальный удар по империи Зла", — резюмировал Подоляк.

Напомним, 13 сентября стало известно, что Белый дом в ближайшие дни объявит о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине на фоне продолжающегося контрнаступления украинских Вооруженных сил.

Ранее Фокус собрал главные факты о контрнаступлении Вооруженных сил Украины, в результате которого от российских войск были освобождены тысячи квадратных километров территории.