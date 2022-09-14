MLRS, танки та безпілотники: у Зеленського назвали, що необхідно для швидкої перемоги над РФ

Для завдання поразки РФ українським військам не вистачає танків, систем ПРО та іншої техніки, заявили в Офісі президента

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Для того, щоб Збройні Сили України могли наблизити перемогу над російськими військами у повномасштабній війні, армія має отримати додаткові реактивні системи залпового вогню, танки, системи протиповітряної оборони та інше озброєння. Про це у середу, 14 вересня, у своєму Twitter повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, для швидшої перемоги України над РФ ЗСУ мають отримати таке озброєння:

пускові установки MLRS;

танки та бронетранспортери;

системи протиповітряної (ППО) та протиракетної оборони (ПРО);

безпілотники.

Представник Офісу президента також уточнив, для яких завдань використовуватимуть перелічене вище озброєння. Подоляк зазначив, що MLRS необхідні для руйнування тилової логістики противника, танки та БТР — для звільнення тимчасово окупованої території, системи ППО та ПРО для захисту об'єктів критичної інфраструктури, а безпілотники — для наведення та точкового ураження об'єктів військ агресора.

"Пора завдати фінального удару по імперії Зла", — резюмував Подоляк.

Нагадаємо, 13 вересня стало відомо, що Білий дім найближчими днями оголосить про надання чергового пакета військової допомоги Україні на тлі контрнаступу українських Збройних сил, що триває.

Раніше Фокус зібрав головні факти про контрнаступ Збройних Сил України, внаслідок якого від російських військ звільнено тисячі квадратних кілометрів території.