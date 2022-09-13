США оголосить новий пакет військової допомоги Україні найближчими днями, — Білий дім

Американська влада щодня перебуває на зв'язку з Києвом і в курсі його потреб у війні проти РФ, запевнили у Вашингтоні.

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Білий дім найближчим часом оголосить про надання чергового пакету військової допомоги Україні на тлі контрнаступу українських Збройних сил, що триває нині. Про це під час брифінгу у вівторок, 13 вересня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Я не забігатиму вперед (коментуючи питання) з пакетами оборонної допомоги… Я думаю, ви побачите черговий пакет найближчими днями. Ми щодня перебуваємо на зв'язку з представниками України. Обговорення потреб армії України відбувається в режимі реального часу", — сказав Кірбі, відповідаючи на запитання журналіста CNN про те, чи збираються США надати Україні додаткову оборонну підтримку.

При цьому представник Білого дому зазначив, що багато ракетних систем, які були поставлені українським військам за кілька тижнів і місяців, показують свою ефективність і здатність ЗСУ вести контрнаступ.

Що саме увійде до нового пакету допомоги від США Кірбі не уточнив. Проте відомо, що минулого тижня, на зустрічі міністрів оборони понад 50 країн у форматі "Рамштайн" у Німеччині, глава Пентагону Ллойд Остін анонсував передачу Україні чергового пакету на суму 675 млн доларів, до якого увійдуть гаубиці, артилерійські боєприпаси, снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS та інше озброєння.

Тим часом видання Financial Times із посиланням на високопоставленого представника Міністерства оборони США повідомило, що Вашингтон разом із партнерами обговорює передачу Україні винищувачів та систем протиповітряної оборони.