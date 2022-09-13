США объявит новый пакет военной помощи Украине в ближайшие дни, — Белый дом

Американские власти ежедневно находятся на связи с Киевом и в курсе его потребностей в войне против РФ, заверили в Вашингтоне.

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Белый дом в ближайшее время объявит о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине на фоне продолжающегося контрнаступления украинских Вооруженных сил. Об этом в ходе брифинга во вторник, 13 сентября, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я не буду забегать вперед (комментируя вопрос) с пакетами оборонной помощи… Я думаю, вы увидите очередной пакет в ближайшие дни. Мы ежедневно находимся на связи с представителями Украины. Обсуждение потребностей армии Украины проходит в режиме реального времени", — сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста CNN о том, собираются ли США предоставить Украине дополнительную оборонную поддержку.

При этом представитель Белого дома отметил, что многие ракетные системы, которые были поставлены украинским войскам в минувшие несколько недель и месяцев, показывают свою эффективность и способность ВСУ вести контрнаступление.

Что именно войдет в новый пакет помощи от США Кирби не уточнил. Однако известно, что на прошлой неделе, на встрече министров обороны более 50-ти стран в формате "Рамштайн" в Германии, глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал передачу Украине очередного пакета на сумму в 675 млн долларов, в который войдут гаубицы, артиллерийские боеприпасы, дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и другое вооружение.

Тем временем издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США сообщило, что Вашингтон вместе с партнерами обсуждает передачу Украине истребителей и систем противовоздушной обороны.