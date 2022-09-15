Уход россиян: Кулеба указал единственный путь решения проблемы на ЗАЭС

Глава МИД Украины отметил, что другие варианты решение проблемы на ядерном объекте являются полумерами и поэтому не могут быть реализованы.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга в Одессе 14 сентября заявил, что проблема с Запорожской АЭС, которая стала в центре внимания в августе месяце, решается единственным способом. Для этого необходим полный вывод российского военного и технического персонала из территории ЗАЭС. Об этом сообщает "Европейская правда".

Глава МИД провел встречу с министрами иностранных дел Ирландии и Литвы Саймоном Ковени и Габриелюсом Ландсбергисом, во время которой обудил ситуацию на Запорожской АЭС.

"Я подчеркнул – и это наш сигнал не столько Литве и Ирландии, сколько нашим партнерам, – что, по мнению Украины, единственным стабильным безопасным решением проблемы Запорожской АЭС является полный вывод из нее военного и технического персонала России", – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что других вариантов по урегулированию ситуации на ЗАЭС быть не может поскольку все они являются полумерами. По его словам, они могут выглядеть симпатично, но по сути не решают проблему в корне и поэтому не могут быть реализованы.

Также глава украинского МИД отметил, что Киев продолжает совместную работу с МАГАТЭ и с другими зарубежными партнерами, чтобы обеспечить безопасность Запорожской электростанции и вернуть ее под полный и надежный контроль Украины.

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Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов критически прокомментировал визит представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. По его словам, после посещения станции членами мониторинговой миссии международного агентства ситуация с безопасностью на ядерном объекте никак не изменилась.

13 сентября украинские инженеры на Запорожской АЭС сумели восстановить все три линии электропередач, которые крайне необходимы для безопасной работы объекта. Как сообщили в МАГАТЭ одна линия используется АЭС, а две другие находятся в резерве.