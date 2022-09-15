Відхід росіян: Кулеба вказав єдиний шлях вирішення проблеми на ЗАЕС

Глава МЗС України зазначив, що інші варіанти вирішення проблеми на ядерному об'єкті є напівзаходами й тому не можуть бути реалізовані.

Related video

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу в Одесі 14 вересня заявив, що проблема із Запорізькою АЕС, яка стала в центрі уваги в серпні, вирішується єдиним способом. Для цього необхідний повний вихід російського військового й технічного персоналу з території ЗАЕС. Про це повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС провів зустріч із міністрами закордонних справ Ірландії та Литви Саймоном Ковені та Ґабріелюсом Ландсберґісом, під час якої торкнувся ситуації на Запорізькій АЕС.

"Я наголосив — і це наш сигнал не стільки Литві та Ірландії, скільки нашим партнерам, — що, на думку України, єдиним стабільним безпечним вирішенням проблеми Запорізької АЕС є повне виведення з неї військового й технічного персоналу Росії", — сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що інших варіантів щодо врегулювання ситуації на ЗАЕС бути не може, оскільки всі вони є напівзаходами. За його словами, вони можуть мати симпатичний вигляд, але по суті не вирішують проблеми докорінно й тому не можуть бути реалізовані.

Також глава українського МЗС зазначив, що Київ продовжує спільну роботу з МАГАТЕ й з іншими закордонними партнерами, щоб забезпечити безпеку Запорізької електростанції та повернути її під повний і надійний контроль України.

Важливо

Загрози все ближче: чи стануть віялові відключення необхідною умовою опалювального сезону

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України Олексій Данілов критично прокоментував візит представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. За його словами, після відвідин станції членами моніторингової місії міжнародної агенції ситуація з безпекою на ядерному об'єкті ніяк не змінилася.

13 вересня українські інженери на Запорізькій АЕС зуміли відновити всі три лінії електропередач, які украй необхідні для безпечної роботи об'єкта. Як повідомили в МАГАТЕ, одна лінія використовується АЕС, а дві інші перебувають у резерві.