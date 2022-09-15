СБУ на Харьковщине задержала 16 предателей и нашла "кассу" оккупантов с 21 млн рублей (фото)

Правоохранители также нашли полные списки с данными представителей бывшей оккупационной администрации и лиц, которые сотрудничали с ВС РФ.

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В ходе деоккупации Харьковской области были задержаны 16 коллаборантов и выявлена "касса" оккупантов в размере 21 млн рублей. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, за последние несколько дней оперативники разоблачили и задержали 16 коллаборантов, которые во время оккупации сотрудничали с ВС РФ. 13 гражданам, по данным СБУ, предъявлено подозрение, а 11 — избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В освобожденных населенных пунктах Харьковской области после контрнаступления ВСУ оперативники провели тщательную проверку 7 тысяч граждан.

[ + – ] СБУ задержала 16 коллаборантов в Харьковской области [ + – ] СБУ задержала 16 коллаборантов в Харьковской области [ + – ] СБУ задержала 16 коллаборантов в Харьковской области [ + – ] СБУ задержала 16 коллаборантов в Харьковской области [ + – ] СБУ задержала 16 коллаборантов в Харьковской области [ + – ] СБУ задержала 16 коллаборантов в Харьковской области

Более того, как отмечают в СБУ, правоохранители смогли выявить полные списки с данными представителей бывшей оккупационной администрации и сотрудничавших с ними лиц и реестры "налоговой службы". В указанные документы захватчики вносили сведения о всех коммерческих структурах, которые финансировали военную агрессию против Украины и оплачивали налоги в бюджет России.

На деоккупированных территория также выявлена подпольная "касса" в размере 21 млн рублей, которую россияне оставили после провала ВС РФ на Харьковском направлении.

В СБУ добавили, что после деоккупации и проведения тщательных проверок начаты уголовные производства по факту государственной измены и коллаборационной деятельности.

[ + – ] СБУ задержала 16 коллаборантов в Харьковской области

Стоит отметить, что Минобороны Украины обнародовало детали успешной операции по деоккупации Харьковской области. По данным ведомства, украинским военнослужащим удалось освободить почти 400 населенных пунктов и 150 тысяч человек, которые несколько месяцев были вынуждены жить в российской оккупации.

Также сообщалось, что подразделения ВС РФ в панике убегали со своих позиций в Харьковской области. В ходе успешного контрнаступления ВСУ смогли затрофеить машину управления артиллерией IV14 и РЛС "Зоопарк-1", стоимостью более $20 млн.