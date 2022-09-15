Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

СБУ на Харьковщине задержала 16 предателей и нашла "кассу" оккупантов с 21 млн рублей (фото)

СБУ операция спецоперация оперативники задержание
СБУ задержала 16 коллаборантов в Харьковской области

Правоохранители также нашли полные списки с данными представителей бывшей оккупационной администрации и лиц, которые сотрудничали с ВС РФ.

Related video

В ходе деоккупации Харьковской области были задержаны 16 коллаборантов и выявлена "касса" оккупантов в размере 21 млн рублей. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, за последние несколько дней оперативники разоблачили и задержали 16 коллаборантов, которые во время оккупации сотрудничали с ВС РФ. 13 гражданам, по данным СБУ, предъявлено подозрение, а 11 — избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В освобожденных населенных пунктах Харьковской области после контрнаступления ВСУ оперативники провели тщательную проверку 7 тысяч граждан.

СБУ коллаборанты Харьковская область задержание деоккупация документы касса
СБУ задержала 16 коллаборантов в Харьковской области
СБУ коллаборанты Харьковская область задержание деоккупация документы касса
СБУ задержала 16 коллаборантов в Харьковской области
СБУ коллаборанты Харьковская область задержание деоккупация документы касса
СБУ задержала 16 коллаборантов в Харьковской области
СБУ коллаборанты Харьковская область задержание деоккупация документы касса
СБУ задержала 16 коллаборантов в Харьковской области
СБУ коллаборанты Харьковская область задержание деоккупация документы касса
СБУ задержала 16 коллаборантов в Харьковской области
СБУ коллаборанты Харьковская область задержание деоккупация документы касса
СБУ задержала 16 коллаборантов в Харьковской области
СБУ коллаборанты Харьковская область задержание деоккупация документы касса
СБУ коллаборанты Харьковская область задержание деоккупация документы касса
СБУ коллаборанты Харьковская область задержание деоккупация документы касса
СБУ коллаборанты Харьковская область задержание деоккупация документы касса
СБУ коллаборанты Харьковская область задержание деоккупация документы касса
СБУ коллаборанты Харьковская область задержание деоккупация документы касса

Более того, как отмечают в СБУ, правоохранители смогли выявить полные списки с данными представителей бывшей оккупационной администрации и сотрудничавших с ними лиц и реестры "налоговой службы". В указанные документы захватчики вносили сведения о всех коммерческих структурах, которые финансировали военную агрессию против Украины и оплачивали налоги в бюджет России.

На деоккупированных территория также выявлена подпольная "касса" в размере 21 млн рублей, которую россияне оставили после провала ВС РФ на Харьковском направлении.

В СБУ добавили, что после деоккупации и проведения тщательных проверок начаты уголовные производства по факту государственной измены и коллаборационной деятельности.

СБУ задержала 16 коллаборантов в Харьковской области

Стоит отметить, что Минобороны Украины обнародовало детали успешной операции по деоккупации Харьковской области. По данным ведомства, украинским военнослужащим удалось освободить почти 400 населенных пунктов и 150 тысяч человек, которые несколько месяцев были вынуждены жить в российской оккупации.

Также сообщалось, что подразделения ВС РФ в панике убегали со своих позиций в Харьковской области. В ходе успешного контрнаступления ВСУ смогли затрофеить машину управления артиллерией IV14 и РЛС "Зоопарк-1", стоимостью более $20 млн.