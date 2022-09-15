СБУ на Харківщині затримала 16 зрадників і знайшла "касу" окупантів із 21 млн рублів (фото)

Правоохоронці також знайшли повні списки з даними представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які співпрацювали із ЗС РФ.

Related video

У процесі деокупації Харківської області було затримано 16 колаборантів та виявлено "касу" окупантів у розмірі 21 млн рублів. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

За даними відомства, за останні кілька днів оперативники викрили та затримали 16 колаборантів, які під час окупації співпрацювали із ЗС РФ. 13 громадянам, за даними СБУ, пред'явлено підозру, а 11 — обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У звільнених населених пунктах Харківської області після контрнаступу ЗСУ оперативники провели ретельну перевірку 7 тисяч громадян.

[ + – ] СБУ затримала 16 колаборантів у Харківській області [ + – ] СБУ затримала 16 колаборантів у Харківській області [ + – ] СБУ затримала 16 колаборантів у Харківській області [ + – ] СБУ затримала 16 колаборантів у Харківській області [ + – ] СБУ затримала 16 колаборантів у Харківській області [ + – ] СБУ затримала 16 колаборантів у Харківській області

Понад те, як зазначають у СБУ, правоохоронці змогли виявити повні списки з даними представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які з ними співпрацювали, і реєстри "податкової служби". У зазначені документи загарбники вносили відомості про всі комерційні структури, які фінансували військову агресію проти України та сплачували податки до бюджету Росії.

На деокупованій територію також виявлено підпільну "касу" у розмірі 21 млн рублів, яку росіяни залишили після провалу ЗС РФ на Харківському напрямку.

У СБУ додали, що після деокупації та проведення ретельних перевірок розпочато кримінальні провадження за фактом державної зради та колабораційної діяльності.

[ + – ] СБУ затримала 16 колаборантів у Харківській області

Варто зазначити, що Міноборони України оприлюднило деталі успішної операції з деокупації Харківської області. За даними відомства, українським військовослужбовцям вдалося звільнити майже 400 населених пунктів та 150 тисяч осіб, які кілька місяців були змушені жити у російській окупації.

Також повідомлялося, що підрозділи ЗС РФ у паніці тікали зі своїх позицій у Харківській області. У процесі успішного контрнаступу ЗСУ змогли затрофеїти машину управління артилерією IV14 та РЛС "Зоопарк-1" вартістю понад $20 млн.