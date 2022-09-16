В Кривом Роге возобновили водоснабжение после обстрелов, — Вилкул

В городе продолжаются работы по восстановлению гидротехнических сооружений, разрушенных в результате ракетных ударов россиян.

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Ситуацию с водоснабжением в Кривом Роге удалось стабилизировать после того, как в результате ракетных ударов по гидротехническим сооружением в городе жители остались без воды. Об этом в Telegram сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"На утро 16.09.22 ситуация в городе и на нашем направлении полностью под контролем. На гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов. Водоснабжение города стабилизировано", — написал Вилкул.

Тем временем, враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре региона и обстреливать гражданские объекты. По словам Вилкула, в Криворожском районе оккупанты нанесли удар по Зеленодольской общине. К счастью обошлось без жертв.

Кроме того, под огонь "Градов" и тяжелой ствольной артиллерии попали населенные пункты в Никопольском районе Червоногригоровка и Марганец, также сам Никополь, где получила ранение 57-летняя женщина.

Всего в результате обстрелов были повреждены 11 многоэтажек и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач. Также в Червоногригоровке повреждены многоэтажки и магазин. Жертв нет.

Ранее сообщалось, что 15 сентября Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Кривом Рогу в Днепропетровской области. Как сообщил глава Криворожской ОВА Александр Вилкул, удар пришелся по промышленному предприятию в городе.

Также в результате ракетного удара была разрушена дамба на Карачуновском водохранилище. По словам Вилкула, было в районе гидротехнических сооружений было зафиксировано два попадания.

Также Фокус собрал всю доступную информацию относительно обстановки в Кривом Роге по состоянию на 15 сентября. Согласно сообщениям Александра Вилкула, по городу было нанесено два удара, в результате чего пострадало промышленное предприятие и гидротехническое сооружение. По его словам местные жители встревожены такой активностью оккупационных войск и волнуются из-за возможных перебоев водоснабжении.