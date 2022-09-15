Плавают на лодках и переживают за детей: что происходит в Кривом Роге после ударов ВС РФ (фото)

Военные РФ нанесли новые ракетные удары по городу, который уже пострадал от частичного затопления. Фокус выяснил, что сейчас криворожане боятся совсем остаться без воды или попасть под новые атаки оккупантов.

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В четверг, 15 сентября, ВС Российской Федерации нанесли повторный ракетный удар по критической инфраструктуре Кривого Рога — гидросооружениям. Фокус собрал всю информацию об обстановке в городе, которая известна на данный момент.

Сегодня город подвергся ракетным ударам дважды.

Ракетный удар по Кривому Рогу днем: что известно

В 13:01 российские военный выпустили крылатые ракеты по одному из промышленных предприятий города. Жители сразу нескольких районов города сначала получили на мобильные телефоны официальные оповещения о воздушной тревоге в городе, а потом услышали сильные звуки, похожие на взрывы.

Прилеты по городу оперативно подтвердил глава ВГА города Александр Вилкул на своем канале в Телеграм.

"Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, подробные последствия уточняются. Предварительно – без потерь", — написал Вилкул.

Местные Телеграм-каналы также отреагировали и опубликовали свежие фото с места инцидента.

[ + – ] Российские военные около 13:00 ударили по промышленному предприятию в Кривом Роге Фото: СВОИ | Кривой Рог

Атака россиян на гидросооружения Кривого Рога

В 17:00 ВС РФ повторно ударили по городу крылатыми ракетами. Сначала жители сразу нескольких районов Кривого Рога услышали сильный звук взрыва, а позже увидели поднимающийся над предполагаемым местом прилета светлый дым.

Через несколько минут после первого ракетного удара звук повторился, но был слабее.

Александр Вилкул подтвердил "прилеты" по городу и уточнил, что снова пострадало гидросооружение. О каком именно сооружении идет речь глава ВГА не сообщил в целях информационной безопасности.

Телеграм-каналы даже опубликовали соответсвующее кадры. На видео видно, как над Кривым Рогом поднимается облако дыма.

Боязнь за детей и отсутствие воды: что тревожит криворожан сейчас

Кривой Рог уже второй день подряд находится под ракетными ударами ВС РФ. Местные жители встревожены такой активностью оккупантов.

"У нас в доме много деток маленьких. Еще не так страшно, когда бьют днем. А ночью вообще непонятно, что хватать и куда бежать", — говорит жительница одного из многоквартирных домов города. Женщина — пенсионерка и опасается за жизнь собственных малолетних внуков.

Сами дети реагируют на ситуацию более оптимистично.

"Мы вот уже сколько всего пережили: и коронавирус, и войну почти пережили. Хуже уже не будет", — разговаривает с подругами девочка восьми лет. На руках держит котенка.

Испытывают тревогу и вынужденные переселенцы из Херсонской области, которых эвакуировали в город. Женщины и мужчины боятся, что Кривой Рог подвергнется массовым обстрелам и бомбардировкам, как это случилось с их селами и поселками, из которых люди вынужденно уехали.

"Если они будут бить так (по городу, — ред.), как по нашему селу били? Мы с дедом как-то в летней кухне были. А они (оккупанты, — ред.) стали и бить начали. А наши (ВСУ, — ред.) им ответку давать. Так там летало с обеих сторон у нас над головами. Хорошо, что у нас погреб в летней кухне. Так мы ляду (крышку погреба, — ред.) подняли и с дедом бегом туда. А, если б на дворе такое застали, то уже б за бабой и вареники поели (похоронили, — ред.)", — рассказывает женщина лет 60-ти. Они с мужем несколько месяцев назад были эвакуированы из села на Херсонщине в Кривой Рог, где ВГА дала им временное жилье.

Также жители волнуются из-за возможных перебоев с водой. О том, что ситуация с питьевой водой может ухудшиться, сообщили местные Телеграм-каналы.

Люди уже набирают воду в баклажки и ванны. В местных супермаркетах — ажиотаж. Горожане массово покупают бутилированную воду.

"Я за соком для ребенка вышел, — говорит местный житель, — смотрю, а очередь в АТБ уже на остановке трамвая. Объяснял, что мне вода не нужна, чтоб пропустили — так никто слушать не хочет. Потом смотрю: мужичок щуплый такой идет и по два пакета с водой в каждой руке тянет. Я прикинул и прифигел: он 60 литров воды в одни руки закупил. Вообще непонятно, как домой добираться будет".

Ракетный удар по дамбе в Кривом Роге: какая ситуация сейчас

Как мы сообщали раньше, в среду, 14 сентября, российские военные ударили по Кривому Рогу крылатыми ракетами "Искандер" и "Кинжал" и повредили дамбу на Карачуновском водохранилище. В ВГА сообщили о семи ракетных ударах по городу только во время одной из воздушных тревог.

Инцидент вызвал общественный резонанс, так как река Ингулец вышла из берегов и начала подтапливать частные домовладения.

По состоянию на вечер четверга уровень воды в Ингульце упал. Однако до сих пор остается подтопленной лодочная станция в парке имени Мершавцева — одном из популярных мест отдыха криворожан.

На видео, которое опубликовали местные Телеграм-каналы, видно, что поток воды смел в водоем возле лодочной станции мусор: ветки, сухую траву.

Вчера уровень воды в парке Мершавцева достиг показателя в 190 см. По состоянию на 15:00 четверга он упал до отметки в 65 см.

Также появилось видео с улиц Центрально-Городского и Ингулецкого районов города, которые больше всего пострадали от повреждения дамбы российскими ракетами.

Сотни домов на улицах этих районов оказались подтоплены водой. Во дворах частных домов стоит вода. Животные, которых временно эвакуированные горожане не смогли забрать с собой, пытаются попасть в дома. Некоторые собаки даже пытаются плыть по импровизированным рекам, в которые превратились улицы города.

В Офисе президента Украины сообщили, что остаются подтопленными 79 из 116 частных жилых домов и приусадебных участков.

[ + – ] Спасатели продолжают ликвидировать последствия искусственного паводка в Кривом Роге

По словам заместителя главы ОПУ Кирилла Тимошенка, сейчас подразделения ГСЧС откачивают воду в четырех пострадавших домах Ингулецкого района и еще семи домах Центрально-Городского района.

[ + – ] Вода в Кривом Роге идет на убыль, но частные дома все равно остаются подтопленными Фото: СВОИ | Кривой Рог

Жители улиц в районе Южного горно-обогатительного комбината последствия прорыва дамбы все еще ощущают. Люди, которые не покинули свои дома, ходят по щиколотку в воде. Огороды и сады у людей тоже подтопило.

Ну а жители Гданцевского микрорайона Кривого Рога нашли новый способ передвижения по городу: на надувных лодках.

[ + – ] Криворожанин передвигается по своей улице на надувной лодке, на которой раньше рыбачил Фото: ТРК Рудана

Местные жители также пытаются ловить рыбу в общественных местах и парках, где поднялся уровень воды.

[ + – ] Криворожанин со спиннингом рыбачит на подтопленной локации в городе Фото: Оксана Демченко

Напомним, в России упала ракета "Кинжал", которую запускали по Кривому Рогу. Украинские журналисты отмечают, что ракета взорвалась не сразу, а через некоторое время после падения. РосСМИ пишут о шести пострадавших.

Фокус также писал, что ВС РФ нанесли ракетный удар по нефтебазе в Кривом Роге. В результате чего начался сильный пожар, который удалось полностью ликвидировать только через сутки.