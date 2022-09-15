Плавають на човнах та переживають за дітей: що відбувається у Кривому Розі після ударів ЗС РФ (фото)

Військові РФ завдали нових ракетних ударів по місту, яке вже постраждало від часткового затоплення. Фокус з'ясував, що зараз криворіжці бояться зовсім залишитись без води або потрапити під нові атаки окупантів.

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У четвер, 15 вересня, ЗС Російської Федерації завдали повторного ракетного удару по критичній інфраструктурі Кривого Рогу — гідроспорудах. Фокус зібрав всю інформацію про ситуацію в місті, яка відома на цей час.

Сьогодні місто зазнало ракетних ударів двічі.

Ракетний удар по Кривому Розі вдень: що відомо

О 13:01 російські військові випустили крилаті ракети по одному із промислових підприємств міста. Мешканці одразу кількох районів міста спочатку отримали на мобільні телефони офіційні сповіщення про повітряну тривогу у місті, а потім почули сильні звуки, схожі на вибухи.

Прильоти по місту оперативно підтвердив голова ВДА міста Олександр Вілкул на своєму каналі в Телеграм.

"Потрапляння до промислового підприємства. Руйнування серйозні, детальніші наслідки уточнюються. Попередньо — без втрат", — написав Вілкул.

Місцеві телеграм-канали також відреагували та опублікували свіжі фото з місця інциденту.

[ + – ] Російські військові близько 13:00 вдарили по промисловому підприємству у Кривому Розі Фото: СВОЇ | Кривий Ріг

Атака росіян на гідроспоруди Кривого Рогу

О 17:00 ЗС РФ повторно вдарили по місту крилатими ракетами. Спочатку жителі одразу кількох районів Кривого Рогу почули сильний звук вибуху, а пізніше побачили світлий дим, що підіймається над ймовірним місцем прильоту.

Через кілька хвилин після першого ракетного удару звук повторився, але був слабшим.

Олександр Вілкул підтвердив "прильоти" по місту і уточнив, що знову постраждала гідроспоруда. Про яку саме споруду йдеться, голова ВДА не повідомив з метою інформаційної безпеки.

Телеграм-канали навіть опублікували відповідні кадри. На відео видно, як над Кривим Рогом здіймається хмара диму.

Боязнь за дітей та відсутність води: що турбує криворіжан зараз

Кривий Ріг вже другий день поспіль перебуває під ракетними ударами ЗС РФ. Місцеві жителі стривожені такою активністю окупантів.

"У нас у будинку багато дітей маленьких. Ще не так страшно, коли б'ю вдень. А вночі взагалі незрозуміло, що хапати і куди бігти", — каже мешканка одного з багатоквартирних будинків міста. Жінка — пенсіонерка та побоюється за життя власних малолітніх онуків.

Самі діти реагують на ситуацію оптимістичніше.

"Ми вже ось скільки всього пережили: і коронавірус, і війну майже пережили. Гірше вже не буде", — розмовляє з подругами дівчинка восьми років. На руках тримає кошеня.

Переживають і вимушені переселенці з Херсонської області, яких евакуювали до міста. Жінки та чоловіки бояться, що Кривий Ріг зазнає масових обстрілів та бомбардувань, як це сталося з їхніми селами та селищами, з яких люди вимушено поїхали.

"Якщо вони битимуть так (по місту, — ред.), як по нашому селу били? Ми з дідом якось у літній кухні були. А вони (окупанти, — ред.) почали і бити почали. А наші (ЗСУ, — ред.) їм у відповідь. Так там літало з обох боків у нас над головами. Добре, що у нас погріб у літній кухні. Так ми ляду (кришку погреба, — ред.) підняли і з дідом бігом туди. А, якби на дворі таке застали, то вже б за бабою та вареники поїли (поховали, — ред.)», — розповідає жінка років 60. Вони з чоловіком кілька місяців тому евакуювалися із села на Херсонщині до Кривого Рогу, де ВДА дала їм тимчасове житло.

Також мешканці хвилюються через можливі перебої з водою. Про те, що ситуація з питною водою може погіршитися, повідомили місцеві телеграм-канали.

Люди вже набирають воду в баклажки та ванни. У місцевих супермаркетах — ажіотаж. Містяни масово купують бутильовану воду.

"Я за соком для дитини вийшов, — каже місцевий житель, — дивлюся, а черга в АТБ вже на зупинці трамвая. Пояснював, що мені вода не потрібна, щоби пропустили — так ніхто слухати не хоче. Потім дивлюся: мужичок щуплий такий іде і по два пакети з водою в кожній руці тягне. Я прикинув і прифігів: він 60 літрів води в одні руки закупив. Взагалі незрозуміло, як додому добиратися буде".

Ракетний удар по дамбі у Кривому Розі: яка ситуація зараз

Як ми повідомляли раніше, у середу, 14 вересня, російські військові вдарили по Кривому Розі крилатими ракетами "Іскандер" та "Кинджал" та пошкодили дамбу на Карачунівському водосховищі. У ВДА повідомили про сім ракетних ударів по місту лише під час однієї з повітряних тривог.

Інцидент викликав суспільний резонанс, оскільки річка Інгулець вийшла з берегів і почала підтоплювати приватні домоволодіння.

На вечір четверга рівень води в Інгульці впав. Однак досі залишається підтопленою човнова станція у парку імені Мершавцева — одному з найпопулярніших місць відпочинку криворіжців.

На відео, яке опублікували місцеві телеграм-канали, видно, що потік води змив у водойму біля човнової станції сміття: гілки, суху траву.

Учора рівень води у парку Мершавцева досяг показника 190 см. Станом на 15:00 четверга він упав до позначки 65 см.

Також з'явилося відео з вулиць Центрально-Міського та Інгулецького районів міста, які найбільше постраждали від пошкодження греблі російськими ракетами.

Сотні будинків на вулицях цих районів виявилися підтоплені водою. У дворах приватних будинків стоїть вода. Тварини, яких тимчасово евакуйовані городяни не змогли забрати із собою, намагаються потрапити до будинків. Деякі собаки навіть намагаються плисти імпровізованими річками, на які перетворилися вулиці міста.

В Офісі президента України повідомили, що залишаються підтопленими 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок.

[ + – ] Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки штучного паводку у Кривому Розі

За словами заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка, зараз підрозділи ДСНС відкачують воду у чотирьох постраждалих будинках Інгулецького району та ще семи будинках Центрально-Міського району.

[ + – ] Вода у Кривому Розі йде на спад, але приватні будинки все одно залишаються підтопленими Фото: СВОЇ | Кривий Ріг

Мешканці вулиць у районі Південного гірничо-збагачувального комбінату наслідки прориву дамби все ще відчувають. Люди, які не покинули свої будинки, ходять по щиколотку у воді. Городи та сади у людей теж підтопило.

Ну а мешканці Гданцівського мікрорайону Кривого Рогу знайшли новий спосіб пересування містом: на надувних човнах.

[ + – ] Криворожанин пересувається своєю вулицею на надувному човні, на якому раніше рибалив Фото: ТРК Рудана

Місцеві жителі також намагаються ловити рибу у громадських місцях та парках, де піднявся рівень води.

[ + – ] Криворожанин зі спінінгом рибачить на підтопленій локації у місті Фото: Оксана Демченко

Нагадаємо, в Росії впала ракета "Кинджал", яку запускали по Криву Рогу. Українські журналісти зазначають, що ракета вибухнула не одразу, а за деякий час після падіння. РосЗМІ пишуть про шістьох постраждалих.

Фокус також писав, що ЗС РФ завдали ракетного удару по нафтобазі у Кривому Розі. Внаслідок чого почалася сильна пожежа, яку вдалося повністю ліквідувати лише через добу.