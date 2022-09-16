У Кривому Розі відновили водопостачання після обстрілу, — Вілкул

У місті продовжуються роботи з відновлення гідротехнічних споруд, зруйнованих внаслідок ракетних ударів росіян.

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Ситуацію з водопостачанням у Кривому Розі вдалося стабілізувати після того, як внаслідок ракетних ударів по гідротехнічній споруді у місті мешканці залишилися без води. Про це у Telegram повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"На ранок 16.09.22 ситуація у місті та на нашому напрямку повністю під контролем. На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Водопостачання міста стабілізовано", — написав Вілкул.

Тим часом, ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі регіону та обстрілювати цивільні об'єкти. За словами Вілкула, у Криворізькому районі окупанти завдали удару по Зеленодольській громаді. На щастя, обійшлося без жертв.

Крім того, під вогонь "Градів" та важкої ствольної артилерії потрапили населені пункти у Нікопольському районі Червоногригорівка та Марганець, також сам Нікополь, де отримала поранення 57-річна жінка.

Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено 11 багатоповерхівок та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газопроводи та лінії електропередач. Також у Червоногригорівці пошкоджено багатоповерхівки та магазин. Жертв немає.

Раніше повідомлялося, що 15 вересня Збройні сили РФ завдали ракетного удару по Кривому Розі на Дніпропетровщині. Як повідомив голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул, удар припав по промисловому підприємству у місті.

Також внаслідок ракетного удару зруйновано дамбу на Карачунівському водосховищі. За словами Вілкула, в районі гідротехнічних споруд зафіксовано два влучення.

Також Фокус зібрав усю доступну інформацію щодо обстановки у Кривому Розі станом на 15 вересня. Згідно з повідомленнями Олександра Вілкула, по місту завдано двох ударів, внаслідок чого постраждала промислове підприємство та гідротехнічна споруда. За його словами, місцеві жителі стривожені такою активністю окупаційних військ і хвилюються через можливі перебої водопостачання.