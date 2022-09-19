ВС РФ за сутки повредили инфраструктуру в 30 местах Украины: главное от Генштаба

Российские войска совершили более 90 обстрелов населенных пунктов из РСЗО, а также нанесли 22 авиационных и три ракетных удара. Пострадали Николаев, Запорожье и Соледар.

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За минувшие сутки войска РФ повредили инфраструктуру более 30 населенных пунктов Украины. В частности, пострадали Николаев, Запорожье и Соледар. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 19 сентября.

Среди других пострадавших населенных пунктов Генштаб называет села Белогорье, Новополь, Першетравненовое, Темировка, Сухой Ставок, Миролюбовка, Петровка, поселки Березнеговатое, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Степовое и Ольговское.

Украинские Силы обороны за минувшие сутки отбили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут.

Авиация ВСУ нанесла 21 удар по позициям противника. В результате украинские силы смогли поразить 16 районов сосредоточения живой силы ВС РФ и опорных пунктов, а также пять позиций зенитных ракетных комплексов.

Украинские ракетные войска и артиллерия вели огонь по более чем 14 объектам россиян, включая шесть пунктов управления, три опорных пункта и районы сосредоточения личного состава и военной техники.

Обстрелы Украины: направления

Всего за прошедшие сутки враг нанес 22 авиа- и 3 ракетных удара, а также совершил более 90 обстрелов по объектам на территории Украины из ракетных систем зенитного огня.

За минувшие сутки ВС РФ применяли танки, зенитные орудия и артиллерию на следующих направлениях:

Слобожанское направление – в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Козачок, Каменка та Купянск;

Краматорское направление – Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка;

Бахмутское направление – Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево;

Авдеевское направление – Авдеевка, Опытное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское;

Новопавловское и Запорожское направления – Угледар, Великая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Вольное Поле и Времевка;

На Южнобужском направлении враг совершал обстрелы вдоль всей линии столкновения. Под огонь попали более 18 населенных пунктов. Среди них – Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

Как отмечают в Генштабе, оккупантам не хватает как человеческих, так и материальных ресурсов. В связи с этим они прибегают к нестандартным способам их пополнения. Так, для усиления своей группировки из города Тамбов командование отправило в Украину около 400 человек из мест лишения свободы.

В Краснодарском крае России общественные организации воинов-афганцев пытаются собирать деньги от местного населения, чтобы закупить теплые вещи для регионального добровольческого батальона.

Ранее Фокус рассказывал о том, что россияне вывозят трупы своих солдат в переполненных грузовиках из-за ударов ВСУ.

Напомним, в день основания Херсона в городе начались уличные бои.