ЗС РФ за добу пошкодили інфраструктуру в 30 місцях України: головне від Генштабу
Російські війська здійснили понад 90 обстрілів населених пунктів із РСЗВ, а також завдали 22 авіаційних і трьох ракетних ударів. Постраждали Миколаїв, Запоріжжя та Соледар.
Минулої доби війська РФ пошкодили інфраструктуру понад 30 населених пунктів України. Зокрема, постраждали Миколаїв, Запоріжжя та Соледар. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 19 вересня.
Серед інших постраждалих населених пунктів Генштаб називає села Білогір'я, Новопіль, Первомайське, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, селища Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степне й Ольгівське.
Українські Сили оборони минулої доби відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут.
Авіація ЗСУ завдала 21 удару по позиціях противника. Внаслідок цього українські сили змогли вразити 16 районів зосередження живої сили ЗС РФ і опорних пунктів, а також п'ять позицій зенітних ракетних комплексів.
Українські ракетні війська й артилерія вели вогонь по більш ніж 14 об'єктах росіян, включаючи шість пунктів управління, три опорні пункти й райони зосередження особового складу й військової техніки.
Обстріли України: напрямки
Усього минулої доби ворог завдав 22 авіа- та 3 ракетних ударів, а також здійснив понад 90 обстрілів по об'єктах на території України з ракетних систем зенітного вогню.
Минулої доби ЗС РФ застосовували танки, зенітні знаряддя й артилерію на таких напрямках:
Слобожанський напрямок — у районах населених пунктів Гоптівка, Гур'їв Козачок, Кам'янка та Куп'янськ;
Краматорський напрямок — Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка;
Бахмутський напрямок — Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутський, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр'ївка, Розівка та Зайцеве;
Авдіївський напрямок — Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар'їнка та Первомайське;
Новопавлівський і Запорізький напрямки — Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка;
На Південнобузькому напрямку ворог скоїв обстріл уздовж усієї лінії зіткнення. Під вогонь потрапило понад 18 населених пунктів. Серед них — Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля й Андріївка.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.
Як зазначають у Генштабі, окупантам не вистачає як людських, так і матеріальних ресурсів. У зв'язку з цим вони вдаються до нестандартних способів їхнього поповнення. Так, для посилення свого угруповання з міста Тамбова командування відправило в Україну близько 400 осіб із місць позбавлення волі.
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