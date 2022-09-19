ЗС РФ за добу пошкодили інфраструктуру в 30 місцях України: головне від Генштабу

Російські війська здійснили понад 90 обстрілів населених пунктів із РСЗВ, а також завдали 22 авіаційних і трьох ракетних ударів. Постраждали Миколаїв, Запоріжжя та Соледар.

Related video

Минулої доби війська РФ пошкодили інфраструктуру понад 30 населених пунктів України. Зокрема, постраждали Миколаїв, Запоріжжя та Соледар. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 19 вересня.

Серед інших постраждалих населених пунктів Генштаб називає села Білогір'я, Новопіль, Первомайське, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, селища Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степне й Ольгівське.

Українські Сили оборони минулої доби відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут.

Авіація ЗСУ завдала 21 удару по позиціях противника. Внаслідок цього українські сили змогли вразити 16 районів зосередження живої сили ЗС РФ і опорних пунктів, а також п'ять позицій зенітних ракетних комплексів.

Українські ракетні війська й артилерія вели вогонь по більш ніж 14 об'єктах росіян, включаючи шість пунктів управління, три опорні пункти й райони зосередження особового складу й військової техніки.

Обстріли України: напрямки

Усього минулої доби ворог завдав 22 авіа- та 3 ракетних ударів, а також здійснив понад 90 обстрілів по об'єктах на території України з ракетних систем зенітного вогню.

Минулої доби ЗС РФ застосовували танки, зенітні знаряддя й артилерію на таких напрямках:

Слобожанський напрямок — у районах населених пунктів Гоптівка, Гур'їв Козачок, Кам'янка та Куп'янськ;

Краматорський напрямок — Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка;

Бахмутський напрямок — Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутський, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр'ївка, Розівка та Зайцеве;

Авдіївський напрямок — Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар'їнка та Первомайське;

Новопавлівський і Запорізький напрямки — Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка;

На Південнобузькому напрямку ворог скоїв обстріл уздовж усієї лінії зіткнення. Під вогонь потрапило понад 18 населених пунктів. Серед них — Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля й Андріївка.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

Як зазначають у Генштабі, окупантам не вистачає як людських, так і матеріальних ресурсів. У зв'язку з цим вони вдаються до нестандартних способів їхнього поповнення. Так, для посилення свого угруповання з міста Тамбова командування відправило в Україну близько 400 осіб із місць позбавлення волі.

У Краснодарському краї Росії громадські організації воїнів-афганців намагаються збирати гроші від місцевого населення, щоби закупити теплі речі для регіонального добровольчого батальйону.

Раніше Фокус розповідав про те, що росіяни вивозять трупи своїх солдатів у переповнених вантажівках через удари ЗСУ.

Нагадаємо, у день заснування Херсона в місті почалися вуличні бої.