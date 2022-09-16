Росіяни вивозять трупи своїх солдатів у переповнених вантажівках через удари ЗСУ, — Генштаб

Минулої доби українські війська завдали майже два десятки авіаударів по позиціях противника. Сили РФ зі свого боку обстріляли інфраструктуру у понад 30 містах України.

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Минулої доби війська РФ пошкодили інфраструктуру понад 30 населених пунктів за допомогою ракет і реактивних систем залпового вогню. Водночас противник намагається приховати втрати під час дій Збройних Сил України та вивозить тіла російських солдатів у переповнених вантажівках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ від 16 вересня.

За даними Генштабу, минулої доби ворожі війська атакували інфраструктуру в таких містах і населених пунктах, як Костянтинівка, Дружківка, Куп'янськ, Сіверськ, Нью-Йорк, Мар'їнка, Гуляйполе, Мирне та Велике Артакове.

Також у зведенні повідомляється, що внаслідок точних ударів ЗСУ у районах Херсона, Василівки, Перевальська та інших населених пунктів противнику доводиться вивозити трупи своїх солдатів у переповнених вантажівках. Українським військам вдалося відбити атаки в районі Одрадівки, Зайцевого, Бахмута, Веселої Долини, Авдіївки та Новомихайлівки. Усього за минулу добу ЗСУ завдали 18 авіаударів по місцях скупчення техніки та живої сили військ РФ, уражено 13 опорних пунктів, районів зосередження зброї та техніки, а також 5 позицій комплексів протиповітряної оборони.

Крім цього, протиповітряна оборона України знищила два безпілотники РФ, а підрозділи ракетних військ і артилерії вели вогонь по трьох районах зосередження сил противника. В результаті вражено логістичні вузли та понтонні переправи військ РФ.

Обстріли України: основні напрямки

Минулої доби Збройні сили РФ застосовували танки та артилерію різних типів на наступних напрямках:

Сіверський — у районі населеного пункту Лугівка Сумської області;

Харківський — в районі Гоптівки, Козачої Лопані, Малої Вовчої, Зибиного та Стрілечої, обстріли велися, зокрема, з території РФ;

Слов'янський — Дворічна та Гороховатка;

Краматорський — Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне;

Бахмутський — Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе;

Авдіївський — Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне;

Новопавлівський та Запорізький — обстріли по всій лінії зіткнення;

Південнобузький — обстріли вздовж усієї лінії зіткнення, авіація РФ здійснила 34 вильоти для завдання ударів по Херсонській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, за даними аналітиків, контрнаступ ЗСУ у Харківській області спонукав представників керівництва РФ та пропагандистів активно агітувати росіян за добровільну участь у повномасштабній війні.

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