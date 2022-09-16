Россияне вывозят трупы своих солдат в переполненных грузовиках из-за ударов ВСУ, — Генштаб

За минувшие сутки украинские войска нанесли почти два десятка авиаударов по позициям противника. Силы РФ в свою очередь обстреляли инфраструктуру в более 30-ти городах Украины.

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За минувшие сутки войска РФ повредили инфраструктуру более 30-ти населенных пунктов при помощи ракет и реактивных систем залпового огня. В то же время противник пытается скрыть потери в ходе действий Вооруженных сил Украины и вывозит тела российских солдат в переполненных грузовиках. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ от 16 сентября.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки вражеские войска атаковали инфраструктуру в таких городах и населенных пунктах, как Константиновка, Дружковка, Купянск, Северск, Нью-Йорк, Марьинка, Гуляйполе, Мирное и Великое Артаково.

Также в сводке сообщается, что в результате точных ударов ВСУ в районах Херсона, Васильевки, Перевальска и других населенных пунктов противнику приходится вывозить трупы своих солдат в переполненных грузовиках. Украинским войскам удалось отбить атаки в районе Одрадовки, Зайцового, Бахмута, Веселой Долины, Авдеевки и Новомихайловки. Всего за минувшие сутки ВСУ нанесли 18 авиаударов по местам скопления техники и живой силы войск РФ, поражены 13 опорных пунктов, районов сосредоточения оружия и техники, а также 5 позиций комплексов противовоздушной обороны.

Помимо этого противовоздушная оборона Украины уничтожила два беспилотника РФ, а подразделения ракетных войск и артиллерии вели огонь по трем районам сосредоточения сил противника. В результате были поражены логистические узлы и понтонные переправы войск РФ.

Обстрелы Украины: основные направления

За минувшие сутки Вооруженные силы РФ применяли танки и артиллерию разных типов на следующих направлениях:

Северское — в районе населенного пункта Луговка Сумской области;

Харьковское — в районе Гоптовки, Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Зыбиного и Стрелечьей, обстрелы велись, в частности, с территории РФ;

Славянское — Двуречная и Гороховатка;

Краматорское — Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздоловка и Спорное;

Бахмутское — Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое;

Авдеевское — Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное;

Новопавловское и Запорожское — обстрелы по всей линии столкновения;

Южнобужское — обстрелы вдоль всей линии столкновения, авиация РФ совершила 34 вылета для нанесения ударов по Херсонской и Запорожской областям.

Напомним, по данным аналитиков, контрнаступление ВСУ в Харьковской области побудило представителей руководства РФ и пропагандистов активно агитировать россиян за добровольное участие в полномасштабной войне.

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