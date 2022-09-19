71% населения считает, что политическое и военное руководство действует слаженно, – опрос

По данным опроса КМИС, украинцы позитивно оценивают единство руководства Украины и преданности цели победить в войне.

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Киевский международный институт социологии провел соцопрос, согласно которому абсолютное большинство украинцев не видят конфликта между политическим и военным командованием страны. Результаты опроса опубликованы на сайте КМИС.

Результаты опроса показывают, что украинцы позитивно оценивают единство руководства Украины и преданности цели победить в войне. Однако от 14 до 29% согласны с наличием "раскола" по этим вопросам.

71% опрошенных считают, что военное и политическое руководство действуют слаженно для достижения единой цели — победы в войне.

14% опрошенных считают, что существует серьезные конфликты между политическим и военным руководством и командования армии, стороны преследуют разные цели

15% затруднились ответить на вопрос

[ + – ] Результаты опроса КМИС

Также отмечается, что 24% населения уверены, что украинское руководство не оказывает должного внимания защитникам — их часто кидают неподготовленными, без амуниции и поддержки. 15% не смогли высказаться на этот счет.

Социологи также изучили вопрос, верят ли украинцы в то, что западное оружие разворовывается в Украине:

51% считают, что западное оружие не разворовывается в Украине, а используется защитниками для обороны страны

29% верят, что чиновники наживаются на войне и много западного оружия разворовывается и не доходит до бойцов

20% респондентов либо отказались отвечать, либо отметили вариант "сложно ответить"

[ + – ] Отношение украинцев к единству политического и военного крыла

Соцопрос проводился с 7 по 13 сентября по инициативе КМИСа методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайно выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым) . Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года. .

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