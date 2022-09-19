71% населення вважає, що політичне та військове керівництво діє злагоджено, – опитування

За даними опитування КМІС, українці позитивно оцінюють єдність керівництва України та відданість цілі перемогти у війні.

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Київський міжнародний інститут соціології провів соцопитування, згідно з яким абсолютна більшість українців не бачать конфлікту між політичним та військовим командуванням країни. Результати опитування опубліковано на сайті КМІС.

Результати опитування показують, що українці позитивно оцінюють єдність керівництва України та відданість цілі перемогти у війні. Однак від 14 до 29% погоджуються з наявністю "розколу" з цих питань.

71% опитаних вважають, що військове та політичне керівництво діють злагоджено для досягнення єдиної мети — перемоги у війні.

14% опитаних вважають, що існує серйозні конфлікти між політичним та військовим керівництвом та командування армії, сторони переслідують різні цілі

15% важко відповісти на запитання

[ + – ] Результати опитування КМІС

Також наголошується, що 24% населення впевнені, що українське керівництво не надає належної уваги захисникам — їх часто кидають непідготовленими, без амуніції та підтримки. 15% не змогли висловитися з цього приводу.

Соціологи також вивчили питання, чи вірять українці в те, що західна зброя розкрадається в Україні:

51% вважають, що західна зброя не розкрадається в Україні, а використовується захисниками для оборони країни.

29% вірять, що чиновники наживаються на війні і багато західної зброї розкрадається і не доходить до бійців

20% респондентів або відмовилися відповідати, або вибрали варіант "важко відповісти"

[ + – ] Ставлення українців до єдності політичного та військового крила

Соцопитування проводилося з 7 по 13 вересня з ініціативи КМІС методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадково вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2000 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (віком 18 років і старшим) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, контрольованих владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися мешканці територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

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