Работников "Газпрома" обязали сдать деньги на лечение раненых российских солдат, — СМИ

Необходимость пожертвовать 1000 рублей на реабилитацию оккупантов в российской компании объясняют нехваткой лекарств в госпиталях.

Related video

В российской государственной корпорации "Газпром" сотрудников обязали сдать по 1 тысяче рублей (около 600 грн по курсу) на реабилитацию военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвовавших в полномасштабной войне против Украины. Об этом со ссылкой на скриншот из чата работников компании сообщает издание "Радио Свобода".

В частности, речь идет о Ленском отделе охраны "Газпрома" в Республике Саха (Якутия) — там сотрудников через чат в WhatsApp вынуждают сдать деньги на помощь раненым военным, так как в больницах РФ "катастрофически не хватает медикаментов".

"Это необходимо сделать, так как в дальнейшем будет сделан отчет для руководства отряда о том, сколько человек приняли активное участие по оказанию материальной помощи и количество тех, кто проигнорировал данную просьбу", – говорится в сообщении.

[ + – ] Скриншот чата Газпрома

Источник журналистов сообщил, что в этом конкретном чате состоят 100 сотрудников охраны "Газпрома" — такие чаты в мессенджере существуют и для других отделов. Например, по данным издания, Дальневосточное управление охраны компании уже собирало средства для российских оккупантов, раненых в Украине и проходящих лечение в госпиталях на территории РФ. В марте, мае и июне таким образом было собрано более полумиллиона рублей.

В последний раз Министерство обороны РФ сообщало данные о погибших и раненых российских военных еще 25 марта — тогда общее число потерь составляло 5 тысяч человек. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, к 19 сентября в ходе полномасштабной войны были ликвидированы 54 650 российских солдат.

Напомним, недавно стало известно, что в России отказались лечить раненых добровольцев из ОРДЛО.

Ранее украинская разведка сообщала, что командование Вооруженных сил РФ для решения проблемы с численностью войск распорядилось сократить время на реабилитацию раненых бойцов.