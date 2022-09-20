Працівників "Газпрому" зобов'язали здати гроші на лікування поранених російських солдатів, — ЗМІ

Необхідність пожертвувати 1000 рублів на реабілітацію окупантів у російській компанії пояснюють нестачею ліків у лікарнях.

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У російській державній корпорації "Газпром" співробітників зобов'язали здати по 1 тисячі рублів (близько 600 грн за курсом) на реабілітацію військовослужбовців Збройних сил РФ, які брали участь у повномасштабній війні проти України. Про це з посиланням на скриншот із чату працівників компанії повідомляє видання "Радіо Свобода".

Зокрема, йдеться про Ленський відділ охорони "Газпрому" в Республіці Саха (Якутія) — там співробітників через чат у WhatsApp змушують здати гроші на допомогу пораненим військовим, оскільки в лікарнях РФ "катастрофічно не вистачає медикаментів".

"Це необхідно зробити, оскільки надалі зроблять звіт для керівництва загону про те, скільки людей взяли активну участь з надання матеріальної допомоги та кількість тих, хто проігнорував це прохання", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Скриншот чату Газпрому

Джерело журналістів повідомило, що у цьому конкретному чаті перебувають 100 співробітників охорони "Газпрому" — такі чати в месенджері існують і для інших відділів. Наприклад, за даними видання, Далекосхідне управління охорони компанії вже збирало кошти для російських окупантів, поранених в Україні та які проходять лікування у лікарнях на території РФ. У березні, травні та червні так зібрали понад пів мільйона рублів.

Востаннє Міністерство оборони РФ повідомляло дані про загиблих та поранених російських військових ще 25 березня — тоді загальна кількість втрат становила 5 тисяч осіб. За даними Генерального штабу Збройних Сил України, до 19 вересня під час повномасштабної війни ліквідовано 54 650 російських солдатів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Росії відмовилися лікувати поранених добровольців із ОРДЛО.

Раніше українська розвідка повідомляла, що командування Збройних сил РФ для розв'язання проблеми із чисельністю військ розпорядилося скоротити час на реабілітацію поранених бійців.