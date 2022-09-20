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Военный Фокус Российско-украинская война

Рада упростила демобилизацию для некоторых военнослужащих

Мобилизация армия призыв военнослужащие ВСУ
Фото: apostrophe.ua | Рада упростила демобилизацию для некоторых военнослужащих

Право на увольнение со службы во время военного положения получают солдаты, которые после призыва в армию стали многодетными родителями.

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Верховная Рада утвердила изменения в законодательство, которые предусматривают новые правила для демобилизации некоторых военнослужащих. Об этом говорится на сайте парламента.

В частности, Верховная Рада утвердила законопроект №7678 "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и воинской службе" относительно дополнительных оснований увольнения с воинской службы во время военного положения". Документ поддержали 331 народный депутат.

Законопроектом №7678 установлены дополнительные основания для увольнения со службы во время военного положения: военнослужащий может демобилизироваться, если имеет трех и более несовершеннолетних детей. Теперь защитники Украины, согласно документу, могут вернуться к своим семьям, если после призыва в ряды армии они стали многодетными родителями.

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Рада упростила демобилизацию для многодетных родителей

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который является одним из соавтором документа, подтвердил, что военнослужащие, ставшие многодетными родителями после призыва в армию, имеют законное право на демобилизацию.

"Мужчины, имеющие на содержании трех детей — не подлежат мобилизации. Но если отец вступил в ряды ВСУ, а третий ребенок родился уже после этого — раньше он не имел права на демобилизацию. Я предложил добавить в закон еще одну причину для увольнения со службы во время военного положения: наличие у военнослужащего трех и более детей младше 18 лет. Если ребенок родился уже во время службы, или семейные обстоятельства заставляют вернуться, то военнослужащий будет иметь право на демобилизацию", — прокомментировал Гончаренко принятие Верховной Радой законопроекта №7678.

Документ, одобренный парламентариями, будет направлен на рассмотрение и подписание президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Рада упростила демобилизацию для многодетных родителей

Ранее Фокус в своем материале детально разбирал, почему президент Владимир Зеленский не подписал закон об отсрочке обязательной мобилизации для педагогов.

Также в Министерстве обороны уточняли, кто из украинцев в первую очередь подлежит мобилизации.