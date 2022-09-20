Рада спростила демобілізацію для деяких військовослужбовців

Право на звільнення зі служби під час воєнного стану отримують солдати, які після призову до армії стали багатодітними батьками.

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Верховна Рада затвердила зміни до законодавства, які передбачають нові правила демобілізації деяких військовослужбовців. Про це йдеться на сайті парламенту.

Зокрема, Верховна Рада затвердила законопроєкт №7678 "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо додаткових підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану". Документ підтримав 331 народний депутат.

Законопроєкт №7678 встановив додаткові підстави для звільнення зі служби під час воєнного стану: військовослужбовець може демобілізуватися, якщо має трьох і більше неповнолітніх дітей. Тепер захисники України, згідно з документом, можуть повернутися до своїх родин, якщо після призову до лав армії вони стали багатодітними батьками.

[ + – ] Рада спростила демобілізацію для багатодітних батьків

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, який є одним зі співавторів документа, підтвердив, що військовослужбовці, які стали багатодітними батьками після призову до армії, мають законне право на демобілізацію.

"Чоловіки, які мають на утриманні трьох дітей, не підлягають мобілізації. Але якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього — раніше він не мав права на демобілізацію. Я запропонував додати до закону ще одну причину для звільнення зі служби час воєнного стану: наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Якщо дитина народилася вже під час служби або сімейні обставини змушують повернутися, то військовослужбовець матиме право на демобілізацію", — прокоментував Гончаренко ухвалення Верховною Радою законопроєкту №7678.

Документ, схвалений парламентаріями, направлять на розгляд і підписання президенту України Володимиру Зеленському.

[ + – ] Рада спростила демобілізацію для багатодітних батьків

Раніше Фокус у своєму матеріалі детально розбирав, чому президент Володимир Зеленський не підписав закон про відстрочку обов'язкової мобілізації для освітян.

Також у Міністерстві оборони уточнювали, хто з українців насамперед підлягає мобілізації.