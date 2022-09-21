ВСУ нанесли удар по базе проживания ВС РФ в Херсоне (фото, видео)

В местных телеграм-каналах заявляют, что был нанесен удар по базе оккупантов в городе, а также по переправе возле Антоновского моста. В росСМИ писали о "срабатывании" ПВО.

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В оккупированном Херсоне прозвучал мощный взрыв, после чего начался крупный пожар. Об этом сообщается в телеграм-канале "Ху*вый Херсон".

Сообщается, что удар ВСУ пришелся на улицу Розы Люксембург 11В или на улицу Молодежная. Там базировались российские оккупанты. На место удара прибыло несколько машин скорой помощи. Также взрывы прозвучали в районе Антоновского моста и у завода полупроводников на Жилпасе, но на данный момент дополнительной информации о них нет.

В российских СМИ написали сперва, что над Херсоном работает ПВО. Были слышны четыре взрыва, однако вскоре они написали, что "прилеты" все же были. ВСУ нанесли удар по паромной переправе возле Антоновского моста.

[ + – ] Прилет по переправе оккупантов возле Антоновского моста

Украинский военкор Роман Бочкала опубликовал фото с дымом после "прилета". По его информации удар пришелся по переправе на Херсонщине.

Напомним, оккупационная администрация в Херсонской области решила провести "референдум" о присоединении к РФ. Президент Путин заявил, что он поддержит итоги "референдумов".