ЗСУ завдали удару по базі проживання ЗС РФ у Херсоні (фото, відео)

У місцевих телеграм-каналах заявляють, що було завдано удару по базі окупантів у місті, а також переправи біля Антонівського мосту. У росЗМІ писали про "спрацювання" ППО.

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В окупованому Херсоні пролунав потужний вибух, після чого почалася велика пожежа. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Ху**вий Херсон".

Повідомляється, що удар ЗСУ припав на вулицю Рози Люксембург 11В чи на вулицю Молодіжна. Там базувалися російські окупанти. На місце удару прибули кілька машин швидкої допомоги. Також вибухи пролунали поблизу Антонівського мосту та біля заводу напівпровідників на Жилпасі, але нині додаткової інформації про них немає.

У російських ЗМІ спочатку написали, що над Херсоном працює ППО. Було чути чотири вибухи, проте незабаром вони написали, що "прильоти" все ж таки були. ЗСУ завдали удару по поромній переправі біля Антонівського мосту.

[ + – ] Приліт по переправі окупантів біля Антонівського мосту

Український воєнкор Роман Бочкала опублікував фото із димом після "прильоту". За його інформацією, удар припав по переправі на Херсонщині.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація на Херсонщині вирішила провести "референдум" про приєднання до РФ. Президент Путін заявив, що він підтримає підсумки "референдумів".