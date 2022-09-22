Стало очень плохо: обращение Путина к россиянам удалось снять лишь с четвертой попытки, — СМИ

Журналисты пишут, что Владимир Путин пожаловался прибывшим на место врачам на сильный кашель и боль в груди. Именно поэтому пришлось отложить съемки обращения.

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Когда президент РФ Владимир Путин записывал свое новое обращение, ему стало плохо. Пришлось вызвать врачей, так как он начал сильно кашлять. Об этом пишет издание Dailymail.

Сообщается, что Путин страдал от приступа кашля и боли в области груди. Именно поэтому его выступление было отложено на 13 часов.

Так, СМИ ссылается на телеграм-канал General SVR, который, как считается, управляется инсайдером из Кремля. В сообщении говорится, что речь российского президента пришлось перезаписывать несколько раз, так как ему все время становилось плохо.

Также есть версия, что Путин якобы симулировал плохое самочувствие, чтобы отложить съемки. Ему нужно было дополнительное время на то, чтобы принять окончательное решение.

"Люди близкие к президенту знают его патологическую нерешительность и неуверенность в принятии решений, особенно ключевых", — сказано в сообщении.

Более того, сообщается, что из-за эскалации войны глава российского центрального банка Эльвира Набиуллина снова пригрозила пойти в отставку. Также в отставку решили пойти еще два человека, имена которых не назвали.

Сообщается, что Путин заявил, что рассмотрит их заявления.

Ранее Фокус сообщал, что премьер-министр Канады рассказал, что думает о планах Путина. По словам главы правительства Канады, мировое сообщество должно со всей серьезностью отнестись к российским угрозам использовать ядерное оружие.

Еще напомним, что Путин проигрывает войну с Украиной и энергетическое противостояние с ЕС. Так, РФ теряет свое "богатство", которое удалось получить, когда цены на газ и нефть резко выросли. Европа смогла заполнить пробелы в поставках энергоносителей.

Также сообщалось, что союзники Путина по ОДКБ запретили гражданам воевать в Украине. В Беларуси заявили, что никакой мобилизации проводить не будут. А Кыргызстан пригрозил своим гражданам уголовной ответственностью за участие в боевых действиях в Украине.