Тюрьма и конфискация имущества: союзники Путина по ОДКБ запретили гражданам воевать в Украине

В Беларуси заявили, что никакой мобилизации проводить не будут. А Кыргызстан пригрозил своим гражданам уголовной ответственностью за участие в боевых действиях в Украине.

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Посольство Кыргызстана в РФ 21 сентября заявило, что участие в боевых действиях на территории других стран будет караться уголовной ответственностью в Кыргызстане. Об этом сказано на официальном сайте посольства.

"Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества", — сказано в сообщении.

Также в ведомстве призвали обращаться в дипломатическое представительство Кыргызстана тех граждан страны, которых по какой-то причине попадут под призыв к участию в войне в Украине.

Похожее заявление опубликовали в посольстве Узбекистана в РФ. Там напомнили об уголовной ответственности за "наемничество".

"За совершение данного деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до десяти лет", — сказано в сообщении.

Там предупредили, что к уголовной ответственности привлекут всех лиц, которые были замечены за противоправными действиями. В посольстве призвали граждан не поддаваться на провокации и проявлять бдительность.

Что касается Беларуси, то там заявили, что у себя проводить мобилизацию не будут. Об этом сказал Государственный секретарь Совбеза страны Александр Вольфович, находясь в Москве. Об этом пишет издание Белта.

Вольфович заявил, что народ Беларуси и вся страна "и так мобилизованы".

Что такое ОДКБ?

Организация Договора о коллективной безопасности была создана в 1992 году после подписания Договора коллективной безопасности в Ташкенте. На данный момент в блок входит 6 стран, включая Армению, Беларусь, Россию, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Ранее членами ОДКБ также были Азербайджан, Грузия и Узбекистан, однако затем вышли из организации.

Ранее Фокус сообщал, что в ГУР объяснили, зачем президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий отметил, что в случае аннексии оккупированных украинских областей Москва будет заявлять о том, что ВСУ атакуют территорию России, поэтому нужно защищаться.

Еще напомним, что американский генерал заявил, что, если Россия применит ядерное оружие в Украине, США уничтожат Черноморский флот. По словам генерала-лейтенанта Бена Ходжеса, ответ Пентагона, возможно, и не будет ядерным, но от этого не менее сокрушительным. Могут быть разрушены военные базы в Крыму.

Также сообщалось, что США всерьез отнеслись к ядерным угрозам Путина. РФ, по данным Пентагона, планирует мобилизировать в армию вдвое большее количество человек, чем которое было задействовано в начале полномасштабного вторжения в Украину.