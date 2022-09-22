В'язниця та конфіскація майна: союзники Путіна по ОДКБ заборонили громадянам воювати в Україні

У Білорусі заявили, що жодної мобілізації не проводитимуть. А Киргизстан погрожував своїм громадянам кримінальною відповідальністю за участь у бойових діях в Україні.

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Посольство Киргизстану в РФ 21 вересня заявило, що участь у бойових діях на території інших країн каратиметься кримінальною відповідальністю в Киргизстані. Про це йдеться на офіційному сайті посольства.

"Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві закликали звертатися до дипломатичного представництва Киргизстану тих громадян країни, яких із якоїсь причини потраплять під заклик до участі у війні в Україні.

Подібну заяву опублікували у посольстві Узбекистану у РФ. Там нагадали про кримінальну відповідальність за найманство.

"За вчинення цього діяння передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років", — сказано в повідомленні.

Там попередили, що до кримінальної відповідальності притягнуть усіх осіб, помічених за протиправними діями. У посольстві закликали громадян не піддаватися на провокації та виявляти пильність.

Щодо Білорусі, то там заявили, що у себе проводити мобілізацію не будуть. Про це сказав Державний секретар Ради безпеки країни Олександр Вольфович, перебуваючи у Москві. Про це пише видання Белта.

Вольфович заявив, що народ Білорусі та вся країна "і так мобілізовані".

Що таке ОДКБ?

Організацію Договору про колективну безпеку було створено у 1992 році після підписання Договору колективної безпеки у Ташкенті. На цю мить до блоку входить 6 країн, включаючи Вірменію, Білорусь, Росію, Казахстан, Таджикистан та Киргизстан. Раніше членами ОДКБ також були Азербайджан, Грузія та Узбекистан, проте згодом вийшли з організації.

Раніше Фокус повідомляв, що в ГУР пояснили, навіщо президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Представник української розвідки Вадим Скибицький зазначив, що у разі анексії окупованих українських областей Москва заявлятиме про те, що ЗСУ атакують територію Росії, тому потрібно захищатись.

Ще нагадаємо, що американський генерал заявив, що якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, США знищать Чорноморський флот. За словами генерала-лейтенанта Бена Ходжеса, відповідь Пентагону, можливо, і не буде ядерною, але від цього не менш нищівною. Можуть бути зруйновані військові бази у Криму.

Також повідомлялося, що США всерйоз поставилися до ядерних загроз Путіна. РФ, за даними Пентагону, планує мобілізувати в армію вдвічі більшу кількість осіб, ніж та, що була залучена на початку повномасштабного вторгнення в Україну.