Стало дуже погано: звернення Путіна до росіян вдалося зняти лише з четвертої спроби, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що Володимир Путін поскаржився лікарям, що прибули на місце, на сильний кашель і біль у грудях. Саме тому довелося відкласти знімання звернення.

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Коли президент РФ Володимир Путін записував своє нове звернення, йому погано. Довелося викликати лікарів, оскільки він почав сильно кашляти. Про це пише видання Dailymail.

Повідомляється, що Путін страждав від нападу кашлю та болю в ділянці грудей. Саме тому його виступ було відкладено на 13 годину.

Так, ЗМІ посилається на телеграм-канал General SVR, який, як вважається, управляється інсайдером із Кремля. У повідомленні йдеться, що промову російського президента довелося перезаписувати кілька разів, оскільки йому весь час ставало погано.

Також є версія, що Путін нібито симулював погане самопочуття, щоби відкласти знімання. Йому потрібен був додатковий час на те, щоб ухвалити остаточне рішення.

"Люди близькі до президента знають його патологічну нерішучість та невпевненість у прийнятті рішень, особливо ключових", — сказано в повідомленні.

Щобільше, повідомляється, що через ескалацію війни голова російського центрального банку Ельвіра Набіулліна знову пригрозила піти у відставку. Також у відставку вирішили піти ще двоє людей, імена яких не назвали.

Повідомляється, що Путін заявив, що розгляне їхні заяви.

Раніше Фокус повідомляв, що прем'єр-міністр Канади розповів, що думає про плани Путіна. За словами глави уряду Канади, світова спільнота має з усією серйозністю поставитися до російських загроз використовувати ядерну зброю.

Ще нагадаємо, що Путін програє війну з Україною та енергетичне протистояння з ЄС. Так, РФ втрачає своє "багатство", яке вдалося отримати, коли ціни на газ та нафту різко зросли. Європа змогла заповнити прогалини у постачанні енергоносіїв.

Також повідомлялося, що союзники Путіна щодо ОДКБ заборонили громадянам воювати в Україні. У Білорусі заявили, що жодної мобілізації не проводитимуть. А Киргизстан погрожував своїм громадянам кримінальною відповідальністю за участь у бойових діях в Україні.