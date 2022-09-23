"Уже есть решение суда": допросы Медведчука помогли найти предателя в Кабмине Украины, — СБУ

По словам главы Службы безопасности Украины, удалось получить максимум полезной информации от Виктора Медведчука. Это сильно помогло в защите интересов страны.

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Глава СБУ Василий Малюк заявил, что допросы близкого друга президента РФ Владимира Путина и украинского политического деятеля Виктора Медведчука помогли выявить множество агентурных сетей, а также разоблачить "крота" в Кабинете министров Украины. Об этом заявила пресс-служба СБУ в Telegram.

По словам Малюка, СБУ смогла разоблачить агентурную сеть так называемого "Профессора", которая действовала в Одесской и Ивано-Франковской областях. Агенты этой сети собирали данные и передавали ее в РФ.

"Кроме того, можем вспомнить задержание "крота" – должностного лица Кабинета Министров, руководителя одного из отделов, который передавал врагу информацию, в том числе секретную", — отметил Василий Малюк.

По словам главы СБУ, суд уже приговорил этого человека к 12 годам лишения свободы.

Кроме того, по словам Малюка, СБУ смогла разоблачить сеть агентов, которые действовали в Хмельницкой и Ивано-Франковской области. Они занимались не только сбором данных в пользу России, но и организацией там соответствующих квази-республик по типу так называемых "ДНР" и "ЛНР". Более того, получилось предотвратить установку в Верховной Раде прослушивающих устройств.

Ранее Фокус сообщал, что Пушилин оправдал обмен защитников "Азовстали" на Медведчука. Лидер "ДНР" заявил, что украинский нардеп в свое время помог освободить из плены более тысячи боевиков, поэтому Донецку было важно его получить.

Еще напомним, что у Зеленского объяснили, почему Кремль обменял Медведчука. Еще в мае Москва не хотела менять пророссийского политика на украинских военных. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко подчеркнул, что смена взглядов лишний раз показывает различия в словах и поступках россиян.

Также сообщалось, что в СБУ рассказали, как суд будет рассматривать дело Медведчука. Пророссийского нардепа обменяли на 200 украинских защитников, в том числе военных из мариупольского завода "Азовсталь". По словам главы СБУ, суд продолжит выносить приговоры по уголовным делам политика.