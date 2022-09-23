"Вже є рішення суду": допити Медведчука допомогли знайти зрадника у Кабміні України, — СБУ

За словами голови Служби безпеки України, вдалося одержати максимум корисної інформації від Віктора Медведчука. Це дуже допомогло у захисті інтересів країни.

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Глава СБУ Василь Малюк заявив, що допити близького друга президента РФ Володимира Путіна та українського політичного діяча Віктора Медведчука допомогли виявити безліч агентурних мереж, а також викрити "крота" у Кабінеті міністрів України. Про це заявила пресслужба СБУ в Telegram.

За словами Малюка, СБУ спромоглася викрити агентурну мережу так званого "Професора", яка діяла в Одеській та Івано-Франківській областях. Агенти цієї мережі збирали дані та передавали її до РФ.

"Крім того, можемо згадати затримання "кроту" – посадової особи Кабінету Міністрів, керівника одного з відділів, який передавав ворогові інформацію, зокрема секретну", — зазначив Василь Малюк.

За словами голови СБУ, суд вже засудив цю людину до 12 років позбавлення волі.

Крім того, за словами Малюка, СБУ спромоглася викрити мережу агентів, які діяли у Хмельницькій та Івано-Франківській області. Вони займалися не лише збором даних на користь Росії, а й організацією відповідних квазіреспублік за прикладом так званих "ДНР" і "ЛНР". Щобільше, вдалося запобігти установці у Верховній Раді пристроїв, що прослуховують.

Раніше Фокус повідомляв, що Пушилін виправдав обмін захисників "Азовсталі" на Медведчука. Лідер "ДНР" заявив, що український нардеп свого часу допоміг звільнити з полону понад тисячу бойовиків, тому Донецьку було важливо отримати його.

Ще нагадаємо, що Зеленський пояснив, чому Кремль обміняв Медведчука. Ще у травні Москва не хотіла міняти проросійського політика на українських військових. Заступник голови ВП Кирило Тимошенко підкреслив, що зміна поглядів вкотре показує відмінності в словах та вчинках росіян.

Також повідомлялося, що в СБУ розповіли, як суд розглядатиме справу Медведчука. Проросійського нардепа обміняли на 200 українських захисників, зокрема військових із маріупольського заводу "Азовсталь". За словами голови СБУ, суд продовжуватиме виносити вироки у кримінальних справах політика.