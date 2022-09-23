Западная разведка сомневается в успешной мобилизации в РФ, — The Guardian

Эксперты считают, что РФ может попробовать мобилизировать больше людей для отправки на фронт. Однако им будет трудно набрать даже 300 тысяч, а новобранцам выдадут "старое и ненадежное оборудование".

Related video

Россия столкнется с серьезными трудностями в мобилизации даже 300 тысяч россиян для войны в Украине. ВС РФ будет тяжело экипировать и обучить такое количество людей, если Кремль не подождет несколько месяцев, прежде чем отправить их на фронт. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на источники.

Западные разведчики, считают, что Россия может попробовать мобилизировать больше российских граждан. Однако им будет трудно набрать даже 300 тысяч людей, не говоря уже о больших цифрах.

"300 000 — это огромное количество людей, чтобы потом попытаться получить хоть какое-то подобие возможности воевать в Украине. Власти столкнутся с серьезными проблемами даже при наборе такого количества личного состава", — сказал журналистам источник на условиях анонимности.

Кроме того, западные официальные лица отмечают, что на протяжении всего вторжения Россия сталкивалась с проблемами в обучении и оснащении своих военных. Поэтому эта проблема коснется и мобилизированных российских граждан. По их словам, новобранцам, вероятно, выдадут "старое и ненадежное оборудование".

"Мы считаем, что они столкнутся с большими трудностями при обучении, не говоря уже о быстром оснащении таких больших сил", — сказал чиновник

Напомним, 23 сентября российские СМИ сообщали, что в России планируют мобилизировать на войну с Украиной около 1,2 млн граждан. По информации журналистов, федеральным властям рекомендовали по минимуму призывать людей из областных центров и сделать упор на людей из сел.

Советник главы ОП считает, что режим Владимира Путина начал этнические чистки в России, отправляя на войну жителей национальных республик, в частности, Якутии и Бурятии.

20 сентября генерал США в отставке Бен Ходжес отмечал, что объявление мобилизации в РФ не повлияет на фронт в течение нескольких месяцев. По его словам, РФ не сможет привлечь много людей, а на их обучение понадобиться время.