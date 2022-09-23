Західна розвідка сумнівається в успішній мобілізації в РФ, — The Guardian

Експерти вважають, що РФ може спробувати мобілізувати більше людей для відправлення на фронт. Проте їм буде важко набрати навіть 300 тисяч, а новобранцям видадуть "старе та ненадійне обладнання".

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Росія зіткнеться із серйозними труднощами в мобілізації навіть 300 тисяч росіян для війни в Україні. ЗС РФ буде важко екіпірувати й навчити таку кількість людей, якщо Кремль не зачекає кілька місяців, перш ніж відправити їх на фронт. Про це повідомляє британське видання The Guardian із посиланням на джерела.

Західні розвідники вважають, що Росія може спробувати мобілізувати більше російських громадян. Однак їм буде важко набрати навіть 300 тисяч людей, не кажучи вже про великі цифри.

"300 000 — це величезна кількість людей, щоб потім спробувати отримати хоч якусь подібність можливості воювати в Україні. Влада зіткнеться із серйозними проблемами навіть при наборі такої кількості особового складу", — сказало журналістам джерело на умовах анонімності.

Крім того, західні офіційні особи зазначають, що протягом усього вторгнення Росія стикалася з проблемами в навчанні й оснащенні своїх військових. Тому ця проблема зачепить і мобілізованих російських громадян. За їхніми словами, новобранцям, імовірно, видадуть "старе та ненадійне обладнання".

"Ми вважаємо, що вони зіткнуться з великими труднощами під час навчання, не кажучи вже про швидке оснащення таких великих сил", — сказав чиновник.

Нагадаємо, 23 вересня російські ЗМІ повідомляли, що в Росії планують мобілізувати на війну з Україною близько 1,2 млн громадян. За інформацією журналістів, федеральній владі рекомендували щонайменше закликати людей із обласних центрів і зосередитися на людях із сіл.

Радник глави ОП вважає, що режим Володимира Путіна розпочав етнічні чистки в Росії, відправляючи на війну жителів національних республік, зокрема, Якутії та Бурятії.

20 вересня генерал США у відставці Бен Годжес зазначав, що оголошення мобілізації в РФ не вплине на фронт протягом кількох місяців. За його словами, РФ не зможе залучити багато людей, а на їхнє навчання знадобиться час.