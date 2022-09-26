Российская ДРГ пыталась зайти в тыл бойцам ВСУ на Херсонском направлении, – ОК "Юг"

Диверсанты пытались скрыться пользуясь преимуществом ночи, однако украинские защитники смогли их обнаружить и заставить отступать.

Related video

В районе Архангельского, что в Херсонской области российская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку зайти в тыл украинским силам. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Ночью вражеская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть в тыл ВСУ в районе Архангельского. Украинские защитники обнаружили ДРГ и в результате боестолкновения врага заставили отступить с потерями.

Также отмечается, что Силы обороны закрепляются на занятых позициях, продолжают активные действия и держат на огневом контроле логистику, пункты управления и резервы врага. Украинские военные за сутки уничтожили:

17 военных РФ

танк

миномет 120-мм калибра

4 единицы автомобильной и бронированной техники с боеприпасами

станцию РЛС

В командовании отмечают, что ВС РФ сосредоточили свои усилия на удержании захваченных рубежей, на контрбатарейной борьбе и пытается психологически воздействовать на мирное население и подразделения ВСУ.

Напомним, в СМИ пишут, что Украине придется увеличить численность ВСУ из-за мобилизации в РФ. В Кремле могут врать о том, что они хотят отправить на войну только 300 000 человек.

Главнокомандующий ВСУ Залужный заявил, что победа Украины в боях против РФ не завершит войну — это даст только передышку.