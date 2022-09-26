Російська ДРГ намагалася зайти до тилу бійців ЗСУ на Херсонському напрямку, – ОК "Південь"

Диверсанти намагалися втекти, користуючись перевагою ночі, проте українські захисники змогли їх виявити та змусити відступати.

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У районі Архангельського, що на Херсонщині російська диверсійно-розвідувальна група зробила спробу зайти в тил українським силам. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Вночі ворожа диверсійно-розвідувальна група спробувала проникнути до тилу ЗСУ у районі Архангельського. Українські захисники виявили ДРГ і внаслідок бойового зіткнення ворога змусили відступити з втратами.

Також наголошується, що Сили оборони закріплюються на зайнятих позиціях, продовжують активні дії та тримають на вогневому контролі логістику, пункти управління та резерви ворога. Українські військові за добу знищили:

17 військових РФ

танк

міномет 120-мм калібру

4 одиниці автомобільної та броньованої техніки з боєприпасами

станцію РЛС

У командуванні наголошують, що ЗС РФ зосередили свої зусилля на утриманні захоплених рубежів, на контрбатарейній боротьбі та намагаються психологічно впливати на мирне населення і підрозділи ЗСУ.

Нагадаємо, у ЗМІ пишуть, що Україні доведеться збільшити чисельність ЗСУ через мобілізацію в РФ. У Кремлі можуть брехати, що вони хочуть відправити на війну лише 300 000 людей.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний заявив, що перемога України в боях проти РФ не завершить війну — це дасть лише перепочинок.