Російська ДРГ намагалася зайти до тилу бійців ЗСУ на Херсонському напрямку, – ОК "Південь"
Диверсанти намагалися втекти, користуючись перевагою ночі, проте українські захисники змогли їх виявити та змусити відступати.
У районі Архангельського, що на Херсонщині російська диверсійно-розвідувальна група зробила спробу зайти в тил українським силам. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Вночі ворожа диверсійно-розвідувальна група спробувала проникнути до тилу ЗСУ у районі Архангельського. Українські захисники виявили ДРГ і внаслідок бойового зіткнення ворога змусили відступити з втратами.
Також наголошується, що Сили оборони закріплюються на зайнятих позиціях, продовжують активні дії та тримають на вогневому контролі логістику, пункти управління та резерви ворога. Українські військові за добу знищили:
- 17 військових РФ
- танк
- міномет 120-мм калібру
- 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки з боєприпасами
- станцію РЛС
У командуванні наголошують, що ЗС РФ зосередили свої зусилля на утриманні захоплених рубежів, на контрбатарейній боротьбі та намагаються психологічно впливати на мирне населення і підрозділи ЗСУ.
Нагадаємо, у ЗМІ пишуть, що Україні доведеться збільшити чисельність ЗСУ через мобілізацію в РФ. У Кремлі можуть брехати, що вони хочуть відправити на війну лише 300 000 людей.
Головнокомандувач ЗСУ Залужний заявив, що перемога України в боях проти РФ не завершить війну — це дасть лише перепочинок.