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Воєнний фокус Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Російська ДРГ намагалася зайти до тилу бійців ЗСУ на Херсонському напрямку, – ОК "Південь"

російська диверсія

Диверсанти намагалися втекти, користуючись перевагою ночі, проте українські захисники змогли їх виявити та змусити відступати.

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У районі Архангельського, що на Херсонщині російська диверсійно-розвідувальна група зробила спробу зайти в тил українським силам. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Вночі ворожа диверсійно-розвідувальна група спробувала проникнути до тилу ЗСУ у районі Архангельського. Українські захисники виявили ДРГ і внаслідок бойового зіткнення ворога змусили відступити з втратами.

Також наголошується, що Сили оборони закріплюються на зайнятих позиціях, продовжують активні дії та тримають на вогневому контролі логістику, пункти управління та резерви ворога. Українські військові за добу знищили:

  • 17 військових РФ
  • танк
  • міномет 120-мм калібру
  • 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки з боєприпасами
  • станцію РЛС

У командуванні наголошують, що ЗС РФ зосередили свої зусилля на утриманні захоплених рубежів, на контрбатарейній боротьбі та намагаються психологічно впливати на мирне населення і підрозділи ЗСУ.

Нагадаємо, у ЗМІ пишуть, що Україні доведеться збільшити чисельність ЗСУ через мобілізацію в РФ. У Кремлі можуть брехати, що вони хочуть відправити на війну лише 300 000 людей.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний заявив, що перемога України в боях проти РФ не завершить війну — це дасть лише перепочинок.