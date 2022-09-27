"Мы требуем дерусификации": в Польше призвали исключить Россию из МАГАТЭ

В правительстве Польши заявили, что Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Украины. Пока она не выполнит эти требования, ей нельзя быть членом МАГАТЭ.

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Глава министерства экологии Польши Анна Москва заявила, что нужно исключить Россию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом она написала у себя в Twitter.

По словам Анны Москвы, Россия не должна принимать участие в МАГАТЭ, пока не выведет свои войска из Украины. Свое предложение она выдвинула на генеральной конференции в МАГАТЭ в Вене, Австрия.

"В то время, когда мы здесь сидим, территории Украины оккупированы российскими войсками. Мы требуем дерусификации оккупированных территорий и демилитаризации. До тех пор Россия должна быть приостановлена в качестве члена МАГАТЭ. Если они не соответствуют этим условиям, они должны быть исключены из организации", — написала в Twitter Москва.

Отметим также, что с 26 сентября Польша ограничила въезд граждан России на свою территорию. Речь идет о прибытии в Польшу через воздушные и морские пункты пропуска. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Сообщается, что еще раньше, с 19 сентября, россиянам запрещен въезд в страну с деловой, спортивной, туристической или культурной целью наземными путями.

Также сообщалось, что МАГАТЭ начало переговоры о создании зоны безопасности на ЗАЭС. По словам руководителя агентства Рафаэля Гросси, сейчас в приоритете обеспечение безопасности ядерных объектов Украины.

Ранее Фокус сообщал, что Польша подписала с Норвегией 10-летний контракт на поставки газа. Нефтегазовые компании-партнеры планируют использовать газопровод Baltic Pipe, строительство которого завершилось на прошлой неделе.

Еще напомним, что в Польше заявили, что Германия специально медлит с реальной военной помощью Украине. В МИД Польши заявили, что Германия попала в зависимость от российского газа. Она сделала неправильный выбор, решив, что Москва является надежным партнером.