"Ми вимагаємо дерусифікації": у Польщі закликали виключити Росію з МАГАТЕ

В уряді Польщі заявили, що Росія має вивести свої війська з окупованих територій України. Поки вона не виконає цих вимог, їй не можна бути членом МАГАТЕ.

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Глава міністерства екології Польщі Ганна Москва заявила, що потрібно виключити Росію з Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це вона написала у себе в Twitter.

За словами Ганни Москви, Росія не повинна брати участь у МАГАТЕ, доки не виведе свої війська з України. Свою пропозицію вона висунула на генеральній конференції у МАГАТЕ у Відні, Австрія.

"У той час, коли ми тут сидимо, території України окуповані російськими військами. Ми вимагаємо дерусифікації окупованих територій та демілітаризації. Доти Росія має бути припинена як член МАГАТЕ. Якщо вони не відповідають цим умовам, вони мають бути виключені з організації"., — Написала в Twitter Москва.

Зазначимо, що з 26 вересня Польща обмежила в'їзд громадян Росії на свою територію. Йдеться про прибуття до Польщі через повітряні та морські пункти пропуску. Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

Повідомляється, що ще раніше, з 19 вересня, росіянам заборонено в'їзд до країни з діловою, спортивною, туристичною чи культурною метою наземними шляхами.

Також повідомлялося, що МАГАТЕ розпочало переговори про створення зони безпеки на ЗАЕС. За словами керівника агентства Рафаеля Гроссі, зараз у пріоритеті забезпечення безпеки ядерних об'єктів України.

Раніше Фокус повідомляв, що Польща підписала з Норвегією 10-річний контракт на постачання газу. Нафтогазові компанії-партнери планують використати газопровід Baltic Pipe, будівництво якого завершилося минулого тижня.

Ще нагадаємо, що у Польщі заявили, що Німеччина спеціально зволікає з реальною військовою допомогою Україні. У МЗС Польщі заявили, що Німеччина потрапила у залежність від російського газу. Вона зробила неправильний вибір, вирішивши, що Москва є надійним партнером.