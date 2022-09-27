Для украинских бойцов уже начали поступать большие партии новой зимней формы, — Минобороны

Вопрос с поставками зимней экипировки для ВСУ будет решен через несколько недель, заявила замминистра Анна Маляр.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что тема зимней одежды для бойцов сейчас очень развита в социальных сетях, как это было и с бронежилетами. Она заверила, что проблем никаких не будет, уже начали поступать большие партии зимней формы и через несколько недель этот вопрос окончательно закроется. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на выступление Маляр в эфире телемарафона.

Чиновница объяснила, что военных очень много и ни у одного украинского и западного производства нет такого огромного количества одежды, чтобы ее просто закупить. Поэтому сначала нужно уточнять число бойцов, потом все это отшивать.

"Несколько недель — и эта тема исчезнет из обсуждения. Она будет решена", — сообщила Маляр.

Она добавила, что до полномасштабного вторжения профессиональная армия составляла 215 тыс. бойцов в соответствии с законом, а мобилизованных было около сотни тысяч.

Заместитель министра обороны заявляет, что ситуация очень похожа на ту, которая ранее происходила с бронежилетами. Сначала их было тяжело достать, а сейчас в запасе лежит более 100 тыс. Точно так же будет и с зимней формой.

Напомним, по данным СМИ, Украина запросила у НАТО зимнюю форму и палатки для 200 тысяч солдат Вооруженных сил Украины в преддверии холодов. Несколько стран-членов Альянса уже взяли на себя обязательства по поставке экипировки.

Ранее Фокус писал, что США передали Украине ЗРК NASAMS, но этого недостаточно для защиты. Президент Владимир Зеленский заявил, что этого совсем не хватит, чтобы уберечь гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты и дома украинцев.